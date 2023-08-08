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«وداع أخير» للمغنية شينيد أوكونور في أيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 01:45 مساء
«وداع أخير» للمغنية شينيد أوكونور في أيرلندا
صورة غير مؤرخة لحفلة أحيتها شينيد أوكونور في مدينة فانكوفر الكندية في نهاية الثمانينات (أ ف ب)
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تُدفن المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور، التي عُثر عليها ميتة في نهاية يوليو في منزلها بلندن، الثلاثاء في جنوب دبلن، إثر مراسم سيتمكن الأيرلنديون خلالها من توجيه تحية وداعية لها.

وقد أثارت وفاة «شينيد أوكونور» التي أصبحت نجمة عالمية العام 1990 بفضل أغنية «ناثينغ كومبيرز تو يو» التي كتبها الفنان الأميركي برينس، سيلا من رسائل التكريم في أيرلندا وحول العالم وفق وكالة «فرانس برس».

مغنية أيرلندية شهيرة تعتنق الإسلام

في بيان نقلته الصحافة الأيرلندية الأحد، قالت عائلة المغنية التي توفيت عن 56 عاما، إن أفراد العامة ستتاح لهم فرصة لتوديعها وداعا أخيرا خلال موكب جنائزي سيتنقل على طول الواجهة البحرية في مدينة براي الصغيرة جنوب دبلن عاشت فيها شينيد أوكونور 15 عاما.

موكب الجنازة
سيمر الموكب عبر منزلها السابق، حيث تقاطر المعجبون لوضع أكاليل الزهر منذ الإعلان عن وفاة المغنية في 26 يوليو، قبل إقامة مراسم دفن يقتصر الحضور فيها على المقربين.

وكتب أقرباء أوكونور« أحبت شينيد العيش في براي»، ومن خلال هذه المسيرة، ترغب عائلتها في تقدير سيل الحب الذي يكنه السكان في المنطقة وفي أماكن أخرى منذ الإعلان عن وفاتها.

الأحد، ظهرت عبارة «EIRE LOVES SINEAD» ، بأحرف بيضاء على علو تسعة أمتار عند تلة بالقرب من براي.

كفاحات متعددة
إلى جانب موسيقاها، اشتُهرت المغنية بكفاحها ضد الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية التي كانت أوكونور تتهمها بعدم توفير ما يكفي من الحماية للأطفال بوجه هذه الانتهاكات. وقد مزقت عام 1992 صورة البابا يوحنا بولس الثاني على شاشة التلفزيون في الولايات المتحدة.

وقال موريسي، المغني الرئيسي في فرقة«ذي سميثز»، على موقعه الإلكتروني «كانت لديها الشجاعة لرفع الصوت حين كان الجميع يلزم صمتا حذرا».

وفاة المغنية الأيرلندية شينيد أوكونور عن 56 عاما

وأثارت المغنية، التي ادعت أن والدتها كانت تسيء معاملتها، جدلا آخر في العام 1999 عندما أعلنت كنيسة أيرلندية منشقة سيامتها كاهنة.
وفيما لم يُكشف عن أسباب وفاة أوكونور، قالت الشرطة إن موتها ليس حادثة مشبوهة.

وفي السنوات الأخيرة، كانت أوكونور تعبر عن تقلباتها النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد هددت شركاءها السابقين باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، وتحدثت عن مشاكل صحتها الجسدية والعقلية، وأظهرت ميولها الانتحارية، وتطرقت إلى علاقتها المعقدة مع عائلتها وأطفالها.

انتحار نجلها
وفي العام 2022، أنهى نجلها شاين البالغ 17 عاما حياته. وشكل انتحاره صدمة تركت أثرا سلبيا كبيرا على حياتها، وأُدخلت المستشفى بعدما كشفت عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها تعتزم الانتحار بدورها.
وظهرت في مقطع فيديو نُشر مطلع يوليو على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي بات اسمها الرسمي «إكس»، تحدثت فيه عن ألمها بعد انتحار ابنها.

مسيرتها الفنية
وبحسب وكيلي أعمالها، أنهت أوكونور العمل على ألبوم جديد قبل وفاتها، وكانت تستعد لجولة فنية وتعمل على فيلم يعتمد على كتاب سيرتها الذاتية.
وفي رصيد المغنية الفائزة بجوائز غرامي، والمولودة في دبلن، 10 ألبومات خلال مسيرتها، بدءا من العام 1987 من خلال ألبوم «The Lion and the Cobra»، وانتهاء بـ «ـI'm Not Bossy, I'm the Boss» العام 2014.

وأعلنت أوكونور العام 2018 اعتناقها الإسلام، موضحة أنها ستغير اسمها إلى «شُهداء».

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