إيراداته تخطت المليار دولار في أنحاء العالم.. «باربي» يكتسح شباك التذاكر.

القاهرة - بوابة الوسط

رغم طرحه في دور العرض السينمائي قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط، إلا أن إيرادات فيلم باربي تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 يوليو. ووفقاً لشركة «وارنر براذرز بيكتشرز»، فقد بلغت إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار. بحسب «فرانس برس».

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي، بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا، و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار، وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

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وقالت «وارنر براذرز» إن غريتا غرويج، كاتبة ومخرجة «باربي» المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضاً أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم «باربي». وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد، منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر «باربي» الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم «سوبر ماريو براذرز»، الذي كان أول عرض له في أبريل، وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.