توغي تزور أماكن ثقافية بغدامس

القاهرة - بوابة الوسط

قامت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، بزيارة ميدانية إلى مدينة غدامس، على هامش اجتماع مجلس حكومة الوحدة الوطنية، تفقدت خلالها المركز الثقافي بالمدينة.

كما تفقدت الوزيرة معرضاً للصناعات التقليدية اليدوية، المقام في مركز تدريب المرأة، والذي أشرفت عليه مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالصناعات التقليدية بمدينة غدامس.



غدامس مدينة للتراث العربي

جرى تسمية غدامس الليبية مدينة للتراث العربي للعام 2016، وتضم غدامس أشهر العمارات والمباني في شمال أفريقيا، وبها ما يقارب من 106 مبانٍ تخدم الأغراض الدينية من جوامع ومساجد ومصليات ومدارس قرآنية وزوايا صوفية وأوقاف، يعتبر حوالي 80% من شوارعها مسقفة، حيث استغلت تلك الأسقف كأجزاء من البيوت لتوفير الظل المطلوب في المدينة الصحراوية.

-محاضرة عن البيت الغدامسي بأكاديمية منارة طرابلس

- دعوة لضم الإيقاع الغدامسي لقائمة التراث العالمي

غدامس من أجمل أسرار الصحراء الكبرى

التفاصيل الهندسية والزخرفة الحائطية وكل ما يُستعمل في غدامس من صنع أهلها، حيث يبني الرجال المنازل مستخدمين الطين وأشجار النخيل، وتهتم المرأة بزخرفة البيت من الداخل باللون الأحمر الحار جدًّا. لذا تعد مدينة غدامس من أجمل أسرار الصحراء الكبرى لخصوصية معمارها وفنونها وتراثها .

توغي تزور أماكن ثقافية بغدامس. (وال)