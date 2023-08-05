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الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 05 أغسطس 2023, 09:10 صباحا
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان الاماراتي عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
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 فنان يفضّل أن تتكلم لوحاته عنه
بمناسبة افتتاح معرض فني في باريس يوم 6/1/2019، أوجز الفنان عبدالقادر الريس خطابه ببلاغة، إذ شكر الحضور، قائلا ما قل ودل: «أفضّل أن تتكلم لوحاتي عني». ولقد تكلمت عنه إذ رسم الحداثة والحركة .. وثورة الحجارة .ولقد أكد موقع «أربيان بزنس» في مقالته عن تلك المناسبة أنه قليل الكلام. واستطاع الموقع تكثيف مسيرته الفنية الناجحة التي ما زالت مستمرة منذ أكثر من نصف قرن. كانت فكرة المعرض، التي تعد حلم أي فنان، هي تجميع أعمال الفنان، وعرضها في باريس مدينة النور، وذلك منذ دخوله في عالم الفن، فيتحقق بالضرورة حلم الفنان. قدم الفنان الإماراتي الكبير أعماله التي عُرضت منذ بداياته في العام 1966، والمبهج أن من ضمن لوحاته التي عرضها واحدة كان قد رسمها وهو في الصف السادس الابتدائي! مع 68 لوحة، من ضمنها «إسكتشات» رسمها في بداية السبعينات، والبعض الآخر أنتجه من بعد أن عاد إلى الرسم، إذ إنه نفذها بعد أن كان قد توقف عن الرسم 12 عاماً. حدث ذلك حين درس في الكويت إبان ستينات القرن الماضي، التي تعد العصر الذهبي للتشجيع الثقافي في الكويت، واللافت أن لوحاته وجدت سوقا لها منذ كان طالبا، وتتواصل مسيرته، ليصبح أحد أبرز الفنانين التشكيليين في الوطن العربي.

أول معرض شخصي له أقيم منذ نصف قرن
العام 1974، أقام في دولة الإمارات أول معرض شخصي له. ويرى هذا المبدع أن ذلك المعرض شمل أبرز أعماله في ذلك الوقت حينها، من بينها لوحتا «عبيد وموزة» و«خوف»، إلى جانب لوحات حول التراث المعماري في الإمارات، وهي التي تعددت في أعماله. ناهيك عن مواضيع إنسانية عن اللاجئين، وكذلك لوحتان عن بيروت في ثمانينات القرن الماضي. وكانت أول لوحة باعها في حياته العام 1969 بثلاثين ديناراً كويتياً، بينما بلغ بعضها، الآن، الآلاف!.

فنان ابتداء بالواقعية، ثم الانطباعية ومنها إلى التجريبية 
الفنان عبدالقادر الريس، الحائز جائزة الدولة التقديرية في الفنون، مأخوذ منذ بداياته بأعمال رواد المدرسة الكلاسيكية، ابتداء بالواقعية، فالانطباعية، ثم التجريدية، ليصبح الآن علماً في الوطن العربي، وريشة متميزة الفضاء العالمي. ومع ذلك، تناول موضوعات حديثة عملية. لعل تفننه في رسمه للوحات متميزة، فحق له أن يفخر لكون من القلائل الذين عُلقت لوحاتهم في مطارات دبي. تواصلت مشاركاته، وانتشرت لوحاته باتساع متاحف وتظاهرات العالم الفنية العالمية، وهو من مواليد دبي في العام 1951، وتحصل على البكالوريوس في تخصص الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العام 1982. بينما درس الفنون وتاريخها ذاتيا، وطور تقنيات استعمال الألوان والخامات.

ما زل برسم لوحات متأثرة بمكونات البيئة المحيطة
ولعل توظيفنا لفقرة أبرزها في أحد حواراته يلقى ضوء ويرشدنا إلى واقع يتعين أن ننتبه إلى أهميته، فذلك من شأنه أن يثرى بلادنا بفنانين يشار إليهم بالبنان، إذ يقول: «ما زلت أرسم لوحات متأثرة بمكونات البيئة المحيطة، ولدي العديد من الأعمال الكثيرة غير الموثقة التي بيعت، وأتمنى أن يصبح لدى الناس، في يوم ما، الوعي والثقافة، لتوثيق الأعمال الفنية، وذلك يمكن أن يكون مثلاً في كتاب أو سجل، فهذا من مصلحة الفنان والمقتني. وفي رأيي، إنه لا بد للفنان من أن يبيع لوحاته، وتتوافر لديه الإمكانات، حتى تستمر عجلة إبداعاته».

الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
الفنان عبدالقادر الريس رسم التراث والحداثة والحركة
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