مغني راب شهير يلغي حفله في تونس تنديدا بـ«محنة المهاجرين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مغني الراب الفرنسي من أصل كونغولي «غيمز» إلغاء حفلته الموسيقية التي كانت مقررة 11 أغسطس في منطقة جربة التونسية، تنديدا بـ«المحنة غير المُحتَمَلة» التي يعيشها مهاجرون عالقون بين تونس وليبيا.

وكتب مغني الراب في حسابه على «إنستغرام» الأحد: «إن أطفالاً ونساءً ورجالاً رُحّلوا من تونس إلى ليبيا يعيشون في ظروف غير إنسانية». وأضاف: «لا يمكنني مواصلة رحلتي إلى تونس التي كانت مقررة في 11 أغسطس. لا أعرف أين هي الحلول؟!، لكن هذه المحنة الصعبة جداً، ولا يمكن تحمّلها».

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الأمم المتحدة تدعو إلى «حلول عاجلة» لإنقاذ المهاجرين

قد دعت الأمم المتحدة، الخميس، إلى «حلول عاجلة» من أجل إنقاذ مئات اللاجئين والمهاجرين التائهين منذ أسابيع عدة قرب الحدود التونسية مع ليبيا والجزائر، ضمن ظروف كارثية.

وفي أعقاب اشتباكات أودت بمواطن تونسي في الثالث من يوليو، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس وسط تونس الشرقي، التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. وتقول منظمات غير حكومية إن هؤلاء نُقلوا وتُركوا في مناطق قاحلة قرب ليبيا والجزائر.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أن هؤلاء المهاجرين «عالقون في الصحراء، ويواجهون درجات حرارة مرتفعة جداً، بينما هم محرومون من المأوى والطعام والماء»، لافتةً إلى ورود تقارير عن تسجيل وفيات بينهم.