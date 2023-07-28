سترات لمسية تمكن الصم من الاستمتاع بالحفلات الموسيقية

القاهرة - بوابة الوسط

ترن آلات الكمان في القفص الصدري، ويصدح التشيلو والكونترباس في نقطة أدنى بقليل من الجسم، في حين يشعر الكتفان بالآلات النحاسية، ويرصد الرسغان العزف المنفرد، وهي إحدى الوسائل التي اختارها خبير الصوتيات باتريك هانلون لبرمجة ستراته اللمسية الهادفة إلى تمكين مشاهدين صم أو ضعاف السمع من الاستمتاع بحفلة أوركسترالية.

وخلال حفلة موسيقية كلاسيكية، أُقيمت أخيرا في مركز لينكولن الشهير في مانهاتن، أتيحت للحاضرين فرصة ارتداء سترات لاسلكية تعمل باللمس، وتحوي 24 نقطة اهتزاز، تعيد نسخ الموسيقى المؤداة على المسرح، وفق وكالة «فرانس برس».

وتكمن فكرة مصممي السترة في إعادة إنتاج الوظيفة التي تؤديها في العادة طبلة الأذن، المتمثل دورها خصوصاً في نقل الترددات الصوتية إلى العظم، ثم تصبح هذه الترددات المُضخمة نبضات عصبية. وعند ارتداء السترات اللمسية تؤدي البشرة دور النقل هذا.

تجربة ثلاثية الأبعاد

يقول باتريك هانلون إلى «فرانس برس» قبيل الحفلة: «السترات تسهم في جعل أجساد مرتديها منخرطة في العملية، مما يوفر للمشاركين تجربة غامرة ثلاثية الأبعاد بفضل الترددات».

ويضيف: «لا أحد يتوقع أن يكون ذلك آخذاً، ورد الفعل هذا يُرصَد في عيون الناس. إنه سحر».

هذا الخبير الصوتي هو المؤسس المشارك لمشروع «ميوزك: نَت إمبَسيبل» التابع لشركة «نَت إمبَسيبل لابس» التكنولوجية التي تسعى إلى تبديد الحواجز الاجتماعية، وتحديداً تلك المتعلقة بالإعاقات.

«مكتبة الذاكرة السمعية»

في السابق، كان بعض الصم أو ضعاف السمع يضعون أيديهم على مكبرات الصوت أو يمسكون بالونا، ليشعروا بالترددات عبر أطراف أصابعهم من أجل الاستمتاع بالموسيقى «الحية».

ويتمثل هدف هذه السترات وأشرطة المعاصم والكواحل في توفير تجربة لكامل الجسد، وإثارة أحاسيس تُعيد المشاعر التي تحركها الموسيقى.

ويقول المؤلف الموسيقي جاي زيمرمان إلى «فرانس برس»: «آمل على المدى البعيد أن نتمكن من توفير تجارب مع ترددات فعلية للأطفال الصم، حتى يبدأوا في بناء مكتبة الذاكرة السمعية هذه».

وشارك زيمرمان، الذي تضررت حاسة سمعه جراء هجمات 11 سبتمبر 2001، في عملية ابتكار السترات من خلال مشروع «ميوزيك: نَت إمبَسيبل»، بعدما بدأ مركز لينكولن في مانهاتن تعاونه مع الشركة العام 2021. وخلال أسبوع الفنون الكورية الأخيرة، جرى توفير 75 سترة في حفلة موسيقية أُقيمت في الهواء الطلق.