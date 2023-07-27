الأردن: افتتاح البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب ضمن فعاليات «جرش 37»

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، بحضور وزيري الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني واللبناني محمد المرتضى، البرنامج الثقافي لرابطة الكتاب الأردنيين وتكريم الفائزين بجائزتي سليمان المشيني للشعر والأدب الشعبي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ37 تحت شعار «ويستمر الفرح».

حضر حفل الافتتاح أمين عام الوزارة بالوكالة ماهر نفش، والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، وأعضاء اللجنتين العليا والثقافية لمهرجان جرش والهيئات الثقافية الداعمة للمهرجان وعدد كبير من الأدباء والكتاب والمثقفين والمهتمين.

ولفتت النجار في كلمة ألقتها إلى أن «مهرجان جرش بما يمثله وما يحمله شعاره في هذه الدورة من معان، ومشاركة مصر ضيف شرف الدورة الحالية للمهرجان، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي مع لبنان، كل ذلك يمثل الإيمان بأهمية الثقافة والمسؤولية المشتركة بالوعي الثقافي الشمولي التكاملي والفرح العميق المبني على العقل والوجدان في ضمائرنا ووجداننا جميعا»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وبينت أن «الحديث عن موضوعات التراث لا يجري بشكل مظهري، وإنما من خلال السعي لاستعادة الوعي بالمعنى العقلاني والضميري والوجداني، بما لدينا من مفردات الفرح وما قدمنا كأمة عربية للعالم ولهذا علينا أن نعود لنقدم أنفسنا ونستعيد وجودنا في العالم، وهذا ما يعنيه مهرجان جرش المبني على الثقافة بكل تجلياتها من آداب وفنون وتراث»، مؤكدة أهمية موضوع التراث العربي وفرض الأجندة العربية، في هذا الإطار على المؤسسات الدولية.

وسلمت النجار الفائز بجائزة الأدب الشعبي الدكتور هاني العَمَد، والفائز بجائزة الشعر العربي الشاعر سليمان المشيني لأفضل ديوان شعر بالتعاون مع رابطة الكتاب ومهرجان جرش، وهو الشاعر علي

فاعوري عن ديوانه «أهش بها على ألمي»، كما جرى تكريم كريمة الشاعر سليمان المشيني ليلى المشيني، بدرع المهرجان، بمناسبة إطلاق اسم والدها على جائزة الشعر لهذا العام.

كما جرى تكريم أعضاء لجنة اختيار الفائز بجائزة الأدب الشعبي، المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، والشاعر الدكتور عطالله الحجايا، ومدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة الباحث الدكتور سالم الدهام.