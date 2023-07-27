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بعد نيويورك.. محكمة في لندن تبرئ كيفن سبايسي من اتهامات بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 03:16 مساء
بعد نيويورك.. محكمة في لندن تبرئ كيفن سبايسي من اتهامات بالاعتداء الجنسي
الممثل الأميركي كيفن سبايسي في ميلانو، 21 يونيو 2016 (أ ف ب)
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برأت محكمة في لندن الممثل الأميركي كيفن سبايسي، أمس الأربعاء، من اتهامات بالاعتداء جنسياً على أربعة رجال، في ختام محاكمة خضع لها النجم في العاصمة البريطانية.

وبعد شهر من المحاكمة، ومداولات لهيئة المحلفين استمرت 12 ساعة و26 دقيقة، توصلت الهيئة في محكمة ساذرك كراون في لندن إلى أن النجم، الذي يحتفل الأربعاء بعيد ميلاده الرابع والستين، بريء من التهم التسع الموجهة ضده.

بُعَيد صدور الحكم، قال سبايسي للصحفيين المحتشدين في انتظاره أمام المحكمة:  «أنا ممتن جداً لهيئة المحلفين، لتخصيصها الوقت للنظر بعناية في كل الأدلة والواقعات قبل اتخاذ قرارها، وأقبل حكم اليوم بتواضع».

ثم استقل سيارة أجرة بينما صاحت إحدى المعجبات «نحبك يا كيفن!»، وسألته هل سيعاود التمثيل في مسلسل «هاوس أوف كاردز».

وخلال النطق بالحكم، مسح الممثل بضع دموع بمنديل أعطته إياه حاجبة المحكمة التي كانت موجودة قرب قفص الاتهام الزجاجي.

والتفَتَ إلى هيئة المحلفين، ووضع يده على صدره، متوجهاً إلى أعضائها بالقول: شكراً، قبل أن يحتضن وكلاء الدفاع عنه.

وخلال المحاكمة التي بدأت أواخر يونيو، صور الادعاء الممثل، الذي دفع ببراءته، على أنه «متحرش جنسي» و«رجل لا يحترم الحدود أو المساحة الشخصية للآخرين».

بينما أشار الممثل الحائز جائزتَي أوسكار عن أدائه في فيلمي «أميريكان بيوتي» و«ذي يوجوال ساسبكتس»، إلى أن العلاقات التي ذُكرت كانت تجري بموافقة الطرفين، وأن بعض التفاصيل هي من اختراع المدعين.

وقد اتهم أربعة رجال سبايسي بالاعتداء جنسياً عليهم بين  2001 و2013، خصوصاً في 2004 عندما كان مديراً لمسرح أولد فيك في العاصمة البريطانية.

ومن أبرز الاتهامات ضد سبايسي ما وجهه إليه رجل قال إنه تعرض للتخدير قبل الاعتداء عليه.

مغازل كبير
ظهرت هذه الاتهامات في العام 2017 مع بدء حركة مي تو، حين كان سبايسي في أوج شهرته مع تأديته بطولة مسلسل هاوس أوف كاردز الشهير. واستبعد من المسلسل ومن مشاريع أخرى كان من المفترض أن يشارك فيها.

وفي أثناء استجوابهم أمام الشرطة في جلسات عُرضت خلال المحاكمة، ذكر الرجال الأربعة أنهم لم يجرؤوا في السابق على التحدث علناً عما حصل، خشية عدم تصديقهم، لأن سبايسي شخصية مشهورة ومؤثرة.

ووصف سبايسي نفسه أمام هيئة المحلفين بأنه مغازل كبير، لكنه نفى اعتماد أي سلوك عدواني، معتبراً أن ملف المدعين ضعيف.

وقال إن الاتهامات حطمته، مشيراً إلى أنها لطخت سمعته، بينما حظي بدعم المغني إلتون جون الذي أدلى بشهادة من موناكو كانت لمصلحة الممثل.

في أكتوبر، برأت محكمة في نيويورك سبايسي من اتهامات بالتحرش الجنسي وجهها إليه الممثل أنتوني راب في مزاعم تعود إلى العام 1986.

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