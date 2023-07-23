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بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 08:32 مساء
بوقندة: أكثر من 10 آلاف علبة سينمائية خارج هيئة السينما والمسرح
عبدالباسط بوقندة رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح (بوابة الوسط)
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قال وكيل الهيئة العامة للسينما والمسرح والخيالة عبدالباسط بوقندة إن «الأرشفة تتعرض لهجوم كبير»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن «10 آلاف و500 علبة سينمائية خارج مباني الهيئة»، متابعًا: «لا نعلم مكانها والرئيس السابق يرفض تسليمنا إياها ونحمله مسؤولية ما يحدث، وتواصلنا مع الجهات الأمنية بالخصوص».

تصريح بوقندة جاء على خلفية كلمة ألقاها في ندوة عن توثيق وأرشفة التراث الغنائي الليبي بدار الفقيه حسن، السبت، نظمها المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية برعاية الهيئة العامة للمسرح، تناول فيها تداعيات مشكلة الأرشفة الراجعة إلى فترة ما قبل 2011.

وتحدث عن فترة تقلده منصب مدير إدارة البرامج الإذاعية سنة 2009، قائلًا: «صُدمت أثناء دخولي مقر القناة المسموعة الليبية بوجود الأرشيف الغنائي في كراسات كبيرة وبشكل بدائي، والحال نفسه ينطبق على أرشيف المكتبة المرئية، كما أن العاملين بالإذاعة غير متخصصين بعلم المكتبات والتصنيف».

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دعوب: الأرشيف يمثل ذاكرة الوطن وتاريخها
ومن جانبه، أكد مدير إدارة التوثيق والإعلام بالمركز القومي للموسيقى أحمد دعوب أن الأرشيف يمثل ذاكرة الوطن وتاريخها، ولا يستطيع أي شعب العيش من دون ذاكرة أو تاريخ، لافتًا إلى أن «المكتبة الفنية تفتقر لأي وثيقة صوتية غنائية ما قبل زمن تأسيس الإذاعة سنة 1957».

ودعا الباحث في التراث الغنائي، الدكتور عبدالستار بشية، المشتغلين بفن الأرشفة للتفريق بين الصنوف الغنائية المختلفة، منوهًا بأنه «لاحظ بحكم خبرته بالأرشيف الفني وجود مغالطات في تسمية وتصنيف المادة وعدم التفريق بين القصيدة والموشح والنوبة.. الخ».

طريبشان: الأغنية الليبية تتعرض للسرقة
وترى الإعلامية فريدة طريبشان أن الأغنية الليبية كمشروع ثقافي لم يأخذ حقه في دائرة الاهتمام، كما أن «ليبيا لم توقع على حقوق الملكية الفكرية في ألحانها، وهو ما يعرض منجزها الغنائي للسرقة».

الإعلامية فريدة طريبشان خلال الندوة (بوابة الوسط)
الإعلامية فريدة طريبشان خلال الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
مدير الندوة عبدالمنعم اسبيطة (بوابة الوسط)
مدير الندوة عبدالمنعم اسبيطة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
الدكتور عبدالستار بشية، باحث في التراث الغنائي خلال الندوة (بوابة الوسط)
الدكتور عبدالستار بشية، باحث في التراث الغنائي خلال الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
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