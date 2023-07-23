منظمة الإيسيسكو تطلق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إطلاق «المسابقة الشبابية لصناعة محتوى رقمي لتعلم العربية»، في إطار عام الإيسيسكو للشباب.

وتهدف المسابقة، التي يشرف على تنظيمها مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، إلى التشجيع على الإبداع الرقمي والابتكار باللغة العربية، ودعم المواهب الشبابية وتمكينها من إبراز قدراتها الإبداعية في مجال إنتاج وتصميم برامج إلكترونية وتطبيقات تعليمية ومنصات ومحتويات متطورة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفق بيان للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم السبت.

وبحسب البيان، يمكن للراغبين الترشح للمشاركة في المسابقة، اعتبارا من السبت 20 مايو الجاري، وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع استيفاء عدة شروط تشمل «ألا يزيد عمر المترشح على 40 عاما عند فتح باب الترشح (20 مايو 2023)، وأن يتضمن المحتوى المقدم أفكارا جديدة مبتكرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأن يكون المحتوى مبنيا على مصادر ومراجع علمية موثوقة وأن يراعي المحتوى تنمية المهارات اللغوية الأربع (الاستماع، المحادثة، القراءة، الكتاب)، وأن تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى، وأن تخلو المحتويات من الأخطاء اللغوية، وأن يقدم المشارك شهادة إقرار بأصالة المحتوى وعدم الاعتماد كليا على ما تقدمه تطبيقات الذكاء الصناعي المعروفة، وأن يرفق مقطع فيديو تتراوح مدته بين 5 و10 دقائق يشرح التصميم أو التطبيق أو البرنامج أو المنصة، ويبين أهدافه وخصائصه وطريقة اشتغاله، وأن ترسل السيرة الذاتية مرفقة باستمارة الترشح مملوءة بشكل كامل».

مجالات حوسبة اللغات والبرمجيات وتدريس اللغة العربية

وأوضح البيان أن لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في مجالات حوسبة اللغات والبرمجيات وتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، ستتولى تقييم المشاركات واختيار ثلاثة فائزين، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دولار أميركي، والفائز بالمركز الثاني على 3 آلاف دولار، والفائز بالمركز الثالث على ألفي دولار، بالإضافة إلى منحهم شهادات تقديرية.

ولفت إلى أنه سيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية، كما سيعقد حفل توزيع الجوائز خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر 2023.