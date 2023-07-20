إنتصار بوراوي تكتب عن: «العقيد».. وأسلوب السرد الحكائي

القاهرة - بوابة الوسط

عند قراءة عنوان رواية الروائية كوثر الجهمي «العقيد»، قد يلوح في ذهن القارئ أنها رواية سردية حول شخصية العقيد معمر القذافي، الحاكم السابق لليبيا، ولكن الرواية تروي سيرة ضابط برتبة عقيد اسمه «علي المرابط»، شارك فى انقلاب عام 1969 حسب قصة الرواية، ثم شارك فى ثمانينات القرن العشرين فى حرب تشاد، ووقع في الأسر ثم انضم إلى المعارضة الليبية بالخارج بعد رفض القذافي الاعتراف بالأسرى، من الجنود والضباط الذين أسرتهم تشاد في نهاية الحرب بعد هزيمة الجيش الليبى، وبعد قرابة سبع سنوات من انضمامه للمعارضة الليبية قرر «علي المرابط» العودة لليبيا بعد اتفاقه ومصالحته مع نظام القذافي، ولكن يجري اغتياله فى عام 1994 قبل رجوعه إلى بلاده بأيام، ويعتقد الجميع أن نظام القذافي هو من قام باغتياله، ولكن فصول الرواية تحمل في مضمونها عملية البحث عن القاتل الحقيقي من خلال شخصية الابن الباحث عن الجهة التي قتلت والده إلى أن يخبره صديق والده «بركة» في النهاية بأن المعارضة هي التي قامت بقتل والده.

وكأن بخاتمة الرواية تبعث برسالة إلى القارئ، بأن القذافي لم يكن هو فقط من يقتل معارضيه بل أيضًا المعارضة بالخارج كانت تستخدم أسلوب القذافي بالبطش بكل من يقرر الخروج من إطارها واستخدمت قاتل مأجور لتنفيذ جريمتها، وهذا ما لم تثبته الوقائع التاريخية في تاريخ المعارضة الليبية في الخارج ضد حكم القذافي، بكل تشكلاتها الإسلامية واليسارية والعلمانية التي عانت طيلة عقود من مطاردة أذرعه الاستخباراتية، وقيادات لجانه الثورية التي كانت تقوم بعمليات اغتيالات سياسية كثيرة ضد المعارضين بالخارج على الساحة العربية والأوربية والأميركية تحديدا خلال عقود ثمانينات وتسعينات القرن المنصرم.

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الأسلوب السردي للرواية بين تبادل الرسائل والحكي

في الفصل الأول من الرواية الذي كان بعنوان «النهاية» بُني أسلوب السرد على ضمير الغائب لرواية واقعة مقتل الضابط المعارض «علي المرابط»، ثم في الفصل الثاني يظهر صوت الشخصية الرئيسية الساردة بالرواية، وهي شخصية آدم علي المرابط ابن الضابط المقتول الذى يتحدث بضمير المتكلم، ثم تمضي الرواية، في السرد بأسلوب مبني على الحكي وتبادل الرسائل، بين شخصيات الرواية، ومع أن الإطار الزمني الذي يجري فيه الحكي عن الأحداث هو مدة طويلة ممتدة من عام 69 إلى عام 94، إلا إنها اختُصرت في أسلوب السرد الحكائي على ألسنة الشخصيات التي تروي حكاية، سيرة حياة ومقتل الضابط العقيد، وذلك من خلال الصوت الحكائي السردي لعمر المرابط أخ القتيل، والصوت الحكائي السردي لشخصية غزالة زوجة «علي المرابط» الأولى التي يسافر، الابن «آدم المرابط» إليها في تونس للالتقاء بها فتروي له فصولا ًمن حياة والده وحياتها معه إلى يوم ذهابه للاشتراك في حرب تشاد وانقطاع الاتصالات به وعدم معرفة مصيره، ثم استقبالها خبر استشهاده في الحرب.

ويظهر الصوت الحكائي الثالث عبر صوت صديق عمر والده «بركة» الذي يقوم بتسجيل شهادته عن شخصية والده ويروي له «بركة» تفاصيل رفقته مع والده فى حرب تشاد، ثم محاولة الهرب والأسر وبعدها الانضمام للمعارضة الليبية والسفر إلى أميركا وزواجه للمرة الثانية ثم مقتله، وفي نهاية الرواية يصدم «بركة» الابن «آدم المرابط» حين يخبره بأن والده لم تغتاله أذرع نظام القذافي بل إن الاغتيال كان بتدبير من زملائه بالمعارضة فى أميركا بعد قراره الرجوع إلى الوطن.

ولقد كُتبت بعض فصول الرواية بأسلوب فن الرسائل، التي يبعثها بطل الرواية ابن الضابط المغتال إلى صديقه الأميركي سيمون، التي يروي من خلالها سيرة حياة والده الضابط العقيد المعارض ورغبته في البحث، عن الجهة الحقيقية التي قتلت والده، وفى هذه الرسائل يعبّر بطل الرواية عن أفكاره ومشاعره حول قضية مقتل والده لصديقه، واستخدمت الكاتبة أسلوب الرسائل المتبادلة كمتن سردي أيضا بالرواية.

توثيق الرسائل بين الواقع والخيال

وثقت الكاتبة روايتها بمجموعة صور للرسائل المتبادلة، بين الضابط علي المرابط ووالد زوجته «مصطفى الكريتلي» الذي يكذب عليه حين يخبره، بزواج ابنته بعد اعتقادهم بوفاته فى وادي الدوم خلال حرب تشاد كي يتخلص من علاقته، بعائلتهم بعد معرفته بانضمامه إلى المعارضة الليبية ولا أعرف ما المغزى من وضع الرسائل المكتوبة بخط اليد والمتبادلة بين «علي المرابط» و«مصطفى الكريتلي» داخل الرواية، إلا إذا كان المقصد من ذلك هو توثيق الرواية، وإظهارها كسردية روائية لشخصيات حقيقية، وتثبيت ذلك من خلال رسائلها المكتوبة بخط يدها كما لو أن الكاتبة بأدراجها للرسائل الشخصية تريد التأكيد على أن قصة الرواية ليست متخيلة أو من عالم الافتراض بل هي قصة فعليةعن شخصيات حقيقية تعمل من خلال روايتها على سرد سيرة حياتها.

الأمكنة وتداخل الأزمنة في الرواية

ينتقل السرد الروائي برواية «العقيد» للروائية كوثر الجهمي بين عدة بلدان، منها ليبيا وتونس وأميركا، وفى فلاش باك الحكاية الاسترجاعية ينتقل السرد الروائي إلى تشاد حيث تدور رحى الحرب الليبية التشادية في ثمانينات القرن الماضي.

الرواية يطغى فيها صوت السارد الرئيسي، الذي يروي للقارئ أحداث الرواية عبر شهادات حكايات الشخصيات ويبدو كالمراسل الصحفي، الذي ينقل ما يجري من أحداث حوله و ينقل كلام الشخصيات في الرواية ويقص على القرّاء، أحاديث شخصيات الرواية عن سيرة حياة والده، كما أن الرواية اعتمدت على السرد المتقطع، فليس هناك تسلسل زمني طبيعي بل هناك تداخل في الأزمنة واستُخدمت تقنيات استرجاع الماضي والانتقال بين الأزمنة في فصولها المختلفة.

تناولت رواية «العقيد» مرحلة من التاريخ الليبي بأسلوبها الحكائي، ورسمت بعض التفاصيل السردية للحرب الليبية التشادية، التي لم تقترب منها الرواية الليبية إلا في مرات قليلة ومنها رواية «التابوت» للروائي عبدالله الغزال، لذا فالرواية تعتبر تجربة مختلفة للروائية التي عملت على طرح قضية تعتبر «أرضا بكرا» في مدونة السرد الليبي من زاوية فكرها وخيالها الذي قد يقبله القارئ الحصيف والملم بالتاريخ السياسي الليبي، أو يرفضه وينتقده ولكن لا أحد يملك أن يحجر على حرية أي كاتب في طرح فرضياته وخياله في العوالم الأدبية المختلفة وعلى رأسها عالم الفن الروائي العظيم الذي يحتاج إلى عقول فكرية مبدعة وخلاقة تشد القارئ وتلهمه بمضمونها الفني والفكري.