  • Alwasat News
Atwasat

فرح الديباني فخورة بافتتاحها مهرجانات بيت الدين اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:53 مساء
فرح الديباني فخورة بافتتاحها مهرجانات بيت الدين اللبنانية
مغنية الأوبرا الفرنسية المصرية فرح الديباني خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في بيروت في 16 يوليو 2023 قبل أيام من حفلة لها في افتتاح مهرجانات بيت الدين الدولية اللبنانية (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت المصرية الفرنسية فرح الديباني، التي باتت أول مغنية عربية في أوبرا باريس لوكالة «فرانس برس» أنها «فخورة جدًا» بكونها تفتتح الخميس مهرجانات بيت الدين الدولية في لبنان، على مسرح تعاقب عليه قبلها أشهر أرباب الغناء الكلاسيكي وسواهم من النجوم.

وقالت الديباني وهي تنظر بإعجاب من شرفة فندق في بيروت إلى حركة الناس في ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية، قبل أيام من انطلاق المهرجان الذي يحتفل بعامه الأربعين «للبنان في قلبي معزة خاصة».

فرح الديباني: أشعر بقشعريرة لكوني سأغني في لبنان
وأضافت الميتزو سوبرانو (34 عامًا): «أنا متأثرة وأشعر بقشعريرة لكوني سأغني في لبنان عمومًا وفي مهرجان بيت الدين خصوصًا (...) فهو مهرجان عريق».

ولاحظت أن «الفنانين الذين غنوا فيه أسماء كبيرة جدًا في مجال الأوبرا وغير الأوبرا، كفيروز، و(البريطاني) إلتون جون، و(الإسباني) بلاثيدو دومينغو، و(الروسية النمساوية) آنا نتريبكو و(الإيطالي الفرنسي) روبرتو ألانيا». وقالت: «أنا فخورة جدًا باختياري لأغني فيه ولأفتتحه».

وستكون الحفلة التي تقدمها الديباني في القصر التاريخي العريق الذي بناه الأمير بشير الشهابي في القرن التاسع عشر في بلدة بيت الدين، الثالثة لها في لبنان، بعد أمسية أولى العام 2018 مع أوبرا باريس، وثانية منفردة العام 2021، ضمن مهرجان «بيروت ترنم». أما لحفلتها اللبنانية الثالثة الخميس، فأعدت الديباني مع المايسترو لبنان بعلبكي الذي يقود الأوركسترا المرافقة لها، «برنامجًا خاصًا بمهرجان بيت الدين».

- الجمعة.. فرح الديباني تفتتح مهرجان «هي الفنون» بالجامعة الأميركية

وشرحت أن «نصف الحفلة تقريبًا سيكون لأعمال أوبرالية مشهورة، وبينها مقتطفات عدة من أوبرا (كارمن) ومن أوبرا (شمشون ودليلة) ومن أعمال روسية وألمانية». أما للنصف الثاني من الحفلة، فاختارت الفنانة الملقبة «كارمن المصرية» أغنيات معروفة لداليدا وفيروز وأسمهان. وقالت في هذا الصدد «من الأغنيات التي أؤديها دائمًا في لبنان (لبيروت). أغنيها عمومًا للبنان حتى وأنا خارجه، وبالتالي سأقدمها هنا بطبيعة الحال».

الـ«مارسييز» في استاد لوسيل بقطر
وسبق لفرح الديباني التي أصبحت العام 2016 أول عربية في دار أوبرا باريس بعد نيلها الماجستير في الغناء الأوبرالي من برلين إلى جانب إجازة في الهندسة المعمارية، أن أدت أغنيات النجمات الثلاث خلال منتدى هيئة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين المرأة والرجل في معهد العالم العربي في باريس العام 2021، بحضور شخصيات سياسية عالمية، من بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي أبريل 2022، غنت النشيد الوطني الفرنسي في احتفال فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية، ثم أدت الـ«مارسييز» مجددًا بعد أشهر قليلة في استاد لوسيل بقطر، قبل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

أما نشيد بلدها الأم مصر، فغنته أيضًا بطريقة أوبرالية في مناسبتين حديثتين، إحداهما في العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية قبل أيام بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو في القنصلية الفرنسية في الإسكندرية، حيث وُلدت.

«خامة شرقية وطابع دافئ ومخملي»
نشأت الديباني في الإسكندرية في كنف عائلة تقدر الموسيقى، إذ إن والديها درجا على الاستماع إلى كل أنواعها، وجدها كان يهوى العزف على البيانو. وفي المدينة المصرية المتوسطية التي اشتهرت تاريخيًا بطابعها الكوزموبوليتي المنفتح على الحضارات والثقافات، كبرت فرح وهي تسمع «أعمالًا من الربرتوار العربي المصري وفي الوقت نفسه الأوروبي»، على ما روت.

ولاحظت أن «هذا المزيج القليل الوجود» وفر لها «ميزة إضافية كبيرة جدًا مقارنةً مع مغني الأوبرا الآخرين»، وجعلها «مختلفة». وقالت المغنية السمراء التي كانت ترتدي خلال حديثها لوكالة «فرانس برس» في بيروت عباءة بألوان فاتحة وتضع في معصمها سوارًا فرعوني الطراز: «هذا أولًا وسع ربرتواري، وعزز من جهة ثانية إمكاناتي وقدرتي عل الوصول إلى جمهور مختلف جدًا. جعلني منفتحة أكثر لا مقفلة على جانب معين». ورأت أنه «مصدر غِنى، وامتياز تحظى به قلة من الفنانين».

ولا ينبع النجاح الذي حققته الديباني فقط من أنها «مصرية وعربية وصلت إلى أن تغني في أوبرا باريس وهذا أمر لم يحصل من قبل»، بل أيضًا من كون الجمهور الغربي يلمس في صوت الشابة التي مُنحت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة فارس العام 2022 وكرمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العام 2021، «خامة شرقية وطابعًا دافئًا ومخمليًا»، بحسب التعليقات التي تتلقاها.

ولدى هذا الجمهور كذلك «فضول كبير جدًا للاستماع إلى أعمال أوبرالية باللغة العربية»، وهي تجربة خاضتها الديباني. ومن أبرز ما قدمته بلغة الضاد أوبرا «الناي السحري» لموزار، بالمصرية لا بالفصحى. كذلك غنت بعض مؤلفات الملحن وقائد الأوركسترا المصري شريف محيي الدين الذي لحن بطريقة كلاسيكية أوبرالية قصائد بعض أبرز الشعراء العرب، ومنهم المصري أمل دنقل.

وفي نظر الديباني التي اختيرت ضمن قائمة «بي بي سي» لـ«100 امرأة ملهمة ومؤثرة»، وتحيي حفلة مع «لندن تشميبر أوركتسرا» في العاصمة البريطانية في نهاية السنة الجارية، أن «للأوبرا بالعربية مكانًا» في المشهد الفني، وأن لها «جمهورًا كبيرًا، مع أن هذا الفن أوروبي أساسًا، وغناؤه بالعربية جديد».

وبالعربية أيضًا، تُقدم لثلاث ليالٍ مسرحية «شيكاغو» الغنائية الشهيرة، في اختتام مهرجان بيت الدين. ويتضمن البرنامج عروضًا لفرقة «تشيكويلو» الإسبانية وللموسيقي اللبناني غي مانوكيان مع فرقته، والمغنية وكاتبة الأغاني اللبناني ميسا قرعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية جديدة
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية ...
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري...
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع المرض
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع ...
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم...
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر...
المزيد
فرح الديباني فخورة بافتتاحها مهرجانات بيت الدين اللبنانية
فرح الديباني فخورة بافتتاحها مهرجانات بيت الدين اللبنانية...
وفاة البرازيلي جواو دوناتو رائد موسيقى «بوسا نوفا»
وفاة البرازيلي جواو دوناتو رائد موسيقى «بوسا نوفا»...
«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية
«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية...
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام الجيزة
نقابة الموسيقيين المصريين تمنع حفلة لترافيس سكوت في أهرام ......
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة» مع المرض
ابنتا المغنية الراحلة جين بيركين تستذكران خوضها «معركة شرسة»......
المزيد