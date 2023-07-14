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الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الجمعة 14 يوليو 2023, 06:15 صباحا
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة التشكيلية السعودية حميدة السنان
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في مقالة مسهبة كتبت بجريدة الجزيرة الإلكترونية، العدد: 10472 بتاريخ 31/5/2001 عنوانها: «قالوا عن معرض حميدة السنان» أنها ;
«أطالت المكوث في ضرورات اللوحة ورمت حجرًا لحرية التفكير في مخيلتها..».
وذلك يعني أنها تقترب منذ حوالي ربع قرن، وما زالت، تُطيل الجلوس أمام لوحاتها في التأمل والتفكير لتبدع ألوانًا «شعرية»، لخصها الفنان السعودي الكبير عبدالرحمن السليمان برأيه الذي قاله عن أعمالها بأنها: محاولتها «التخلي ولو جزئيًا عن تعبيرية اللون والخط، من بعد أن وضع نفسه في حالة استحدثتها يمكن عبرها التواصل لاكتشافات أو استحداثات ضمن حلولها المختلفة وعلى مقدار محاولتها التلوين والعودة إلى الوجوه وشيء من حالات التعبير الذاتي بل وعودة إلى خبرات سابقة في تأليف ما يمكن أو ما لا يمكن جمعه..».

حضور الفنانة التشكيلية والشاعرة  السيدة حميدة السنان باهر
المقالة، التي أشرت إليها، تلخص بمهنية فن الفنانة التشكيلية السعودية، والشاعرة أيضًا السيدة حميدة منصور السنان، وهي التي ولدت في مدينة القطيف العام 1969 والتي أسست سنة 1994 «مرسم أتليه لتعليم كافة فئات المجتمع الفنون الجميلة .. »، وما زالت تديره حتى الآن، بل ولم تغب عن مناشط المملكة العربية السعودية الثقافية. أعمالها الفنية اقتنتها الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

لم تغب عن تدريب وتوجيه الأطفال
حازت على العديد من الجوائز، وأسست العديد من المراسم والأتيلهات، ومستمرة في إدارة بعضها، وفوق ذلك كلها لم تغب عن تدريب وتوجيه الأطفال ليؤثروا ويطوروا الفنون والآداب. إنها باختصار شديد، لم تغب مطلقًا عن أغلب مناشط المملكة الثقافية والأدبية.

والحقيقة أنه يصعب كثيرًا كتابة ملخص غايته تقديم فنانة بحجم مؤسسة حقيقية للمهتمين بالفن التشكيلي، وبالثقافة وبالشعر والأدب، غير أن ما وجدته بالربط المشار إليه قام بذلك، ولعلكم تجدون به ما عرفته عن المبدعة حميدة السنان.

الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
الفنانة الشاعرة السعودية حميدة السنان
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