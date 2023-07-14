انطلاق عروض فيلم رسوم متحركة للمخرج الياباني هاياو ميازاكي قد يكون الأخير له

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت في دور السينما اليابانية، اليوم الجمعة، عروض أول فيلم رسوم متحركة منذ عشر سنوات للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي، ويُحتمل أن يكون هذا العمل المرتقب كذلك آخر شريط له.

ويشكّل الفيلم الذي يحمل عنوان «كيف تعيشون؟» عودة عن التقاعد الذي كان أعلنه ميازاكي (82 عاماً). ويُعتبر المؤسس المشارك لاستوديوهات «غيبلي» أحد أبرز مخرجي أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستغرق إنتاج الفيلم سنوات عدة، وأُبقيت تفاصيل قصته طي الكتمان إلى اللحظة الأخيرة.

ولم يجر أي ترويج للفيلم باستثناء ملصق رسمه ميازاكي بنفسه يصور كائناً غريباً يشبه طيراً تقع عينه تحت منقاره.

واستُمِدَّ العنوان الياباني للفيلم الذي سبق الإعلان عنه من رواية للكاتب والصحفي الياباني جينزابورو يوشينو نُشرت عام 1937، لكنّ ميازاكي أقتبس القصة بتصرّف كامل.

وتدور أحداث القصة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وتتمحور على صبي يُدعى ماهيتو ينتقل مع والده من طوكيو إلى الريف بعد وفاة والدته بطريقة مأسوية.

وهناك، يلتقي طائر بَلَشُون (المعروف بمالك الحزين الرمادي)، يأخذه إلى عالم رائع حيث يكتشف تدريجياً لغز وفاة والدته وتاريخ عائلتها.

«مزيج مجنون من كل أفلام غيبلي»

وقالت فاليريا ماتفيفا، وهي معلّمة روسية للغة الإنجليزية، عند مخرج السينما إنه «مزيج مجنون من كل أفلام غيبلي، التي شاهدتها حتى الآن»، مضيفة أنه «مخيف قليلاً في بعض الأحيان ولكنه ساحر أيضاً».

ولم تُعلن بعد مواعيد إطلاق عروض الفيلم خارج اليابان.

وحقق ميازاكي نجاحاً عالمياً واسعاً بفضل عدد من أفلامه على غرار «سبيرتد آواي» الذي عُرض عام 2001 وحصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، وبقي في صدارة شباك التذاكر الياباني نحو عقدين، قبل أن ينتزع المرتبة الأولى منه فيلم رسوم متحركة ياباني آخر هو «ديمن سلاير» عام 2020.

وكان مخرج فيلمي «ماي نايبر توتورو» و«برنسيس مونونوكيه»، أعلن بعد عرض فيلمه «ذي ويند رايزس» عام 2013 اعتزاله إخراج أفلام الرسوم المتحركة، لكنه عاد عن قراره بعد ثلاث سنوات.

وافتتح استوديو «غيبلي» الذي أسسه ميازاكي مع المخرج الراحل إيساو تاكاهاتا متنزها شاسعاً في اليابان في مطلع نوفمبر مخصصاً لعالم أفلامه.