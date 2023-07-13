بوب إيغر مديرا عاما لـ«ديزني» لعامين إضافيين

القاهرة - بوابة الوسط

مدد مجلس إدارة «ديزني» حتى نهاية العام 2026 عقد بوب إيغر الذي دُعي نهاية العام 2022 لإعادة تولي منصب المدير العام الذي كان شغله قبل سنوات قليلة، على ما أعلنت المجموعة في بيان والتي أشارت إلى أن القرار اتخذ بالإجماع، موضحة أن هذا التمديد يرمي إلى ضمان «استمرارية الوضع الإداري خلال عملية التحول الجارية راهنا في المجموعة».

ولفتت إلى أن التمديد يُفترض أن يتيح «تنفيذ خطة انتقالية تتعلق بمَن سيخلفه في منصب المدير العام، وهو ما يبقى أولوية لمجلس الإدارة» ووافق إيغر (72 عاما) في نوفمبر 2022 على إعادة ترؤس «ديزني» لعامين مع السعي إلى وضع خطة لـ«تجديد عملية النمو»، على ما ذكرت «ديزني» آنذاك وكان إيغر قاد الشركة بين 2005 و2020 وبقي رئيسا تنفيذيا لمجلس إدارة المجموعة حتى نهاية العام 2021 ولم يجري تقديم أي سبب لترك بوب تشابيك منصبه، بعدما خلف بوب إيغر في بداية جائحة «كوفيد-19» العام 2020. وتعين عليه إدارة إغلاق المتنزهات الترفيهية ثم إعادة فتحها.

وأكد مجلس الإدارة الأربعاء أن «بوب إيغر أظهر مرات عدة قدرته المذهلة على توجيه ديزني نحو مستقبل من النمو والعوائد المالية»، مضيفا أن: «بوب وضع ديزني مرة جديدة على المسار الاستراتيجي الصحيح لتحقيق نمو مستدام».

وقال إيغر في البيان «رغم التحديات، أعتقد أن مستقبل ديزني على المدى البعيد مشرق جدا، ولكن يتعين إنجاز مزيد من الأمور حتى تكتمل عملية التحول هذه»، موضحا: أنه وافق على الاستمرار في منصبه لعامين إضافيين للتأكد من أن المجموعة «في وضع قوي» عندما سيترك منصبه لشخص آخر.