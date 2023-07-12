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بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 06:12 مساء
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
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انطلقت فعاليات مهرجان «طبول فزان»، أمس الثلاثاء، بالمسرح البلدي سبها بمشاركة عدد من الفرق الفنية والفنانين المخضرمين والمواهب الشابة، وفقًا لصفحة منتدى المواهب المتألقة الفني الثقافي سبها على «فيسبوك». 

وأحيا اليوم الأول من المهرجان فرقة «نغم سبها» حيث قدم الفنان حسين العامري عملا بعنوان «وينك حبيبي»، والفنان العجايبي ناجي عملا بعنوان «حبيبي يا أجمل محبوب»، والموهبة أحمد بلال عملا بعنوان «ليش تقرب وتبعد ثاني»، بينما قدم الموهبة عبدالوهاب عبدالله عملا بعنوان «ضيعتك من بين إيديا»، وفرقة مجموعة «زلاء» الثقافية، فرقة «يد بيد» باقة من أعمال شعبية متنوعة.

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أما مساء اليوم الأربعاء، ثاني أيام، المهرجان فسيكون الجمهور مع موعد مع فرقة « مرزق للفنون الشعبية»، فرقة «أبناء سكرة»، وفرقة «نغم سبها»، وفرقة «أفنار تينيري»، ومشاركة الفنانين، عادل الأسود، وعياد صالح، وأسامة ميلاد، وأيمن الشكري. 

ويختتم مهرجان «طبول فزان»، مساء غدٍ الخميس، والذي ينظمه منتدى المواهب المتألقة الفني الثقافي سبها، ونادي المناظرة سبها، وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الإيطالية، و«ACTED» وكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية.

انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها (منتدى المواهب)
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