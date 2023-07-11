«ريد هوت تشيلي بيبرز» ولورين هيل أبرز نجوم مهرجان غلوبال سيتيزن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن منظمو مهرجان «غلوبال سيتيزن» أن فرقة «ريد هوت تشيلي بيبرز» ومغنية الهيب هوب لورين هيل أبرز المشاركين في المهرجان الذي يقام في نيويورك في سبتمبر المقبل دعمًا لجهود مكافحة الفقر وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن بين النجوم الآخرين الذين يشاركون في المهرجان الذي سينطلق في 23 سبتمبر في متنزه «سنترال بارك» مغنية الراب ميغان ذي ستاليون وفنان البوب كونان غراي وفرقة «ستراي كيدز» الكورية الجنوبية.

ودرجت منظمة «غلوبال سيتيزن» غير الحكومية على تنظيم المهرجان سنويًا على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ العام 2012، حيث تقدم المنظمة تذاكر مجانية لمن يتعهدون العمل ضد الفقر، من خلال إرسال رسائل إلى حكوماتهم مثلاً يطالبونها فيها بزيادة المساعدات المخصصة للتنمية.

ونقل بيان عن الناشط في مجال العمل الخيري الأسترالي هيو إيفانز الذي شارك العام 2008 في تأسيس «غلوبال سيتيزن» قوله إن مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب27) واجتماع مجموعة السبع هذه السنة واجتماعات البنك الدولي في الربيع وقمة «ميثاق مالي عالمي جديد» الأخيرة في باريس لتمويل الجهود المناخية «فشلت كلها في تحقيق نتائج ملموسة أو تعطيل أنظمة العالم غير العادلة»، لكنه شدد على أن «اللامبالاة لا يمكن أن تكون الغالبة».