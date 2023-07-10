«الوسط» تنشرها على حلقات (2)| الموسوعة الليبية الميسرة: الله ليس له شبيه.. والمسيح مخلوق بإرادة الرب

القاهرة - بوابة الوسط

«ها أنا – عزيزي القارئ – أصل إليك أخيرا عبر هذه الصفحات من مشروعي الثقافي – الوطني الأعظم، الأقرب إلى قلبي، وهو مشروع وهبته جزءا كبيرا من عمري إذ بدأته منذ ما ينيف عن ثلاثة عقود. بدأت مراحله الأولى بتجميع المصادر والمراجع، واقتفاء كل أثر له علاقة ببلادنا العزيزة، ومطاردة تلك الآثار في المكتبات العامة والخاصة، وملاحقتها داخل حدود الوطن وخارجه، ورصدها بلغة أمتنا أو بلغة غزاتها، ثم الشروع في قراءة أو ترجمة ما نالته أيادينا ومقارنته مع بعضه بعضا لفرز الحب عن الحسك، ولمعرفة السليم من السقيم، وبعد ذلك جاءت مهمة ترتيب المواد المراد تناولها ترتيبا أبجديا، ثم أتت مرحلة التحرير، فالتصحيح، فالترقيم على جهاز الحاسوب ثم الدخول في المتاهة بحثا عن الجهة القادرة على تحمل مسؤولية النشر والراغبة فيه أيضا».

عرف الفكر اللاهوتي في مطلع القرن الرابع الميلادي نحلة جديدة ظهرت في الإسكندرية مرتبطة بطبيعة السيد المسيح (عليه السلام) تزعمها أربعة أساقفة ليبيون،كان أولهم (سابيليوس / Sabellius) أسقف ليبيا المولود في مدينة طلميثة، و(سكندوس البطوليمايسي) و(ثيوناس المرماريكي) و(سنتانيوس). وخامسهم هو آريوس الليبي الذي نسبت إليه هذه النحلة الجديدة لما له من إضافات فكرية مهمة حددت مفاهيم المعتقد، ولما بذله من نضال من أجل انتشار الآريوسية وشيوعها.

أصل الآريوسية:

يرى البعض أن أصل فكرة الآريوسية ترتقي إلى القرن الأول الميلادي، حيث انتشرت عدة آراء فكرية ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين، مثل الغنوصية والأوريجينية السكندرية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة.

وثمة رأي ثان يعتقد أن آريوس اشرب تعاليم هذا المعتقد من لقيانوس الإنطاكي، ويؤيد البستاني صاحب دائرة المعارف هذا الرأي الذي يستند إلى واقعة التحاق آريوس بمدرسة إنطاكيا التي كان لوقيانوس ابرز رجالها. ومن ناحية ثانية لأن الآريوسية لم تقف عند ظاهر النص كما هو شان مدرسة الإسكندرية، بل تتعداه لما يتضمن من أسرار خفية ومعان رمزية تظهر بالتأمل وإعمال العقل.

وربما تكون كلُّ هذه الآراء صحيحة، إذ ليس من المستبعد آن تكون للنزعات الفكرية المازجة بين الفلسفة والدين وبعض الإرهاصات التي تلتقي فلسفياً بالفكر الآريوسي، إلا إنها ظلت رؤية فلسفية أكثر من كونها رؤية دينية على خلاف الآريوسية. أما أوضح فكرة عن الآريوسية الحقيقية نعثر عليها عند الأسقف سابيليوس التي سنأتي على عرضها بعد قليل.

مبادئ الآريوسية وآراؤها:

ليس من الميسور التعريف بجوهر الآريوسية وآرائها تعريفاً كافياً شافياً، ذلك لآن الكنسية الكاثوليكية لم تترك لنا شيئاً من مصادر هذه المعتقد الديني الذي هزّ العالم المسيحي بأسره، حيث بادرت بإصدار فتواها بتحريم اقتناء المؤلفات الآريوسية، وذلك قبل أن تأمر بحرقها في الشوارع والميادين العامة، وأن ما قيل حول مبادئ الآريوسية لا يستند إلى مصادرها الأساسية، إنما هو مستوحٍ من الردود عليها من خلال الحوار والجدال الذي كان يدور بين أتباعها وخصومها.

وكمحاولة لتجميع هذه الآراء علينا أن ننطلق أولاً من الفكرة الأساسية التي جاهر بها الأسقف سابيليوس حيث قال: "إن اللوجوس هو المسيح وأنه مظهر من مظاهر اللاهوت شأنه في ذلك شأن الأب والروح القدس، منكراً بقوله ذاك التمييز بين الأب والابن والروح القدس".

وجدت هذه الومضة الفكرية قبولاً عند آريوس الليبي الذي كان عندئذ على رأس كنيسة صغيرة في الإسكندرية، إلا أنه اختلف معها فيما يتعلق بإلوهية المسيح التي اعتقد بها سابيليوس، وهو اعتقاد لم يرفضه آريوس فحسب بل جاء بما يخالف ذلك تماماً، حيث جرد المسيح مما اتصف به باعتباره منقذا للعالم ، مفسراً ذلك بقوله: "إن الكلمة التي أتحدت بالمسيح ليست من نفس جوهر الرّب، وأن المسيح ليس إلا مخلوقاً ، جاء من العدم ، ولا من نفس المادة الإلهية، وأنه مرّ عليه وقت لم يكن موجوداً،وأنه تبعاً لذلك وبوصفه ابن الله لا يشارك الرّب في شيء، ولا يشبهه في شيء لأن الله ليس له شبيه". وفي محاورة أخرى يؤكد آريوس "إن المسيح غير مساوٍ للأب في الجوهر والعظمة، وأنه مخلوق بإرادة الأب حادث غير أزلي، وأنه حال كونه أكمل خلق الله كان بحسب اختياره المعتوق ذا طبيعة متغيرة يمكنه إتيان الفضيلة والرذيلة لكنه اعتنق الصلاح والفضائل، فأشركه الله من أجل أعماله الصالحة بطبيعته الإلهية مجملاً إياه بهذه الألقاب أي: كلمة وابن وحكمة.

وقال كذلك: إن الله " لم يكن أباً في كلِّ حين، بل كان هناك وقت كان الله موجوداً وحده.. ثم صار أباً فيما بعد.. والابن (أي أن المسيح لم يكن موجوداً دائماً مثل الأب)، بل كانت له بداية تكوين وخلقة (أي أنه مخلوق). ومن ناحية ثانية، يرفض آريوس قبول فكرة بنوة المسيح للإله الأب على أساس أنها بنوة حقيقية، لأن الابن كان أزليا في وجوده (مثلما تعتقد كنيسة الإسكندرية) مثله مثل أبيه، فلا يجب أن يسمى ابناً، بل أخاً لهذا الأب لتواجدهما معاً دائماً. وهذا القول يرمي إلى آمرين خطيرين بالنسبة إلى الفكر اللاهوتي:

1 – وحدانية الله 2- رفض فكرة الخلاص، التي هي عماد الديانة المسيحية نظراً لاعتقادها بوجود ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس، هؤلاء الثلاثة ليسوا إلا واحداً في الجوهر.

أدّت دعوة آريوس هذه إلى انقسام كنيسة الإسكندرية بين مؤيد ومناهض، فانعقد بها سنة 320 مجمع شهده نحو مائة قسيس، وأسفر عن اتخاذ قرار بحرمان آريوس وعزله، كما أمر بعزل جماعة من القسس والشماسة الذين تمسكوا بآرائهم الآريوسية. إثر ذلك غادر آريوس مصر إلى فلسطين حيث راح يدعو لمبدئه مما أدى إلى اتساع الخلاف حتى شمل جميع الكنائس المسيحية. وعند هذا الحد تدخل الإمبراطور قسطنطين لتسوية النزاع، فعقد مجمعاً مسكونياً في نيقية سنة 325م. انتهي بإدانة آريوس وسجنه وبتجديد العقيدة الأرثوذوكسية، باعتبار المسيح الابن من نفس مادة الأب أي إنه يستمد صفة الإلوهية من الرّب. وفي هذا المجمع صدر قانون الإيمان النيقي عام 325م. والذي تضمن في الأساس ردوداً لاهوتية على آراء آريوس، فأصبح هذا القانون بمنزلة دستور العقيدة الأرثوذوكسية حتى اليوم.

استنكر اثناسيوس بابا الإسكندرية هذه الآراء نتج عنه اندلاع مواجهات عقائدية وسياسية مستعرة بين أنصار آريوس من جهة ، وأنصار الكنيسة بزعامة إسكندر في البداية، ثم تولى الصراع اثناسيوس البطرك الشاب الذي خلفه لاحقاً. والذي طفق يشن على آريوس والآريوسيين هجوماً كاسحاً، بل ضربت عليه وعلى أتباعه حصاراً خانقاً الأمر الذي دفع آريوس إلى نقل أفكاره ودعوته خارج مصر حتى اكتسب أرضية صلبه بسبب تجاوب العديد من أساقفة فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى مع أفكاره وآرائه.

المصادر:

البستاني: دائرة المعارف – مادة : آريوس / سعيد، لؤي محمود: الأصول المصرية الليبية للأرثوذوكسية وأثرها على العالم المسيحي(بحث) نشر ضمن كتاب: الجذور المشتركة للحضارات العروبية القديمة . ص 313- 331 / البرغوثي: التاريخ الليبي القديم . ص 456-457/ جود تشايلدر: دراسات ليبية. تر: الدكتور عبد الحفيظ فضيل الميّار. ص 420.