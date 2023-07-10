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الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 11:42 صباحا
الفيلم الجديد من سلسلة «إنسيديوس» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
الممثل باتريك ويسلون (يمين) والمنتج جايسن بلام خلال عرض لفيلم «إنسيديوس: ذي ريد دور» في نيويورك، 27 يونيو 2023. (أرشيفية: أف ب)
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تصدر العمل الجديد من سلسلة «إنسيديوس» لأفلام الرعب شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب أرقام أولية صدرت أمس الأحد. 

وحقق فيلم «إنسيديوس: ذي ريد دور» الذي يحارب فيه رجل وابنه شياطين، 32.6 مليون دولار في دور السينما عبر كندا والولايات المتحدة، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، وفق وكالة «فرانس برس».

ما ترتيب «إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني»؟
وتفوق هذا العمل على فيلم «إنديانا جونز أند ذي دايل أوف ديستني» الذي أتى بعد 15 عاما على الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة، والذي حقق 26.5 مليون دولار فقط في عطلة نهاية الأسبوع الثانية من صدوره.

ويجسد فيه النجم الأميركي هاريسون فورد مجددا دور عالِم الآثار الشهير، وقد تولى الإخراج جيمس مانغولد خلفا لستيفن سبيلبرغ الذي كانت الأجزاء الأربعة السابقة منذ 1981 من توقيعه.

وسبق لشركة «ديزني» التي اشترت حقوق هذه السلسلة وكذلك حقوق «ستار وورز» من خلال استحواذها العام 2012 على «لوكاس فيلم»، أن أعلنت أن هذا الفيلم سيكون الأخير لهاريسون فورد في هذا الدور الذي طبع إلى حد كبير مسيرته الطويلة.

أما في المرتبة الثالثة فحل «ساوند أوف فريدوم»، وهو فيلم تشويق أشادت به الأوساط الأميركية المحافظة ويروي قصة محاربة عميل مستقيل المتاجرة بالأطفال واستغلالهم جنسيا في كولومبيا، محققا إيرادات بلغت 17 مليون دولار. وحل رابعا فيلم الرسوم المتحركة «إيليمنتل» من شركة «بيكسار» التابعة لـ«ديزني» وهو يدور حول قصة خيالية تتناول في خلفيتها مسألة الهجرة، وقد جمع 9.6 مليون دولار.

وجاء فيلم «سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس» الذي يعرض للأسبوع السادس خامسا محققا ثمانية ملايين دولار. وتدور أحداث الفيلم في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس)، وأُسنِد دور «الرجل العنكبوت» فيه إلى وجه جديد هو مايلز مورالِس.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع: 
6 - «جوي رايد» (5.9 مليون دولار).
7 - «ذي تشالنج» (5.3 مليون دولار).
8 - «ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس» (خمسة ملايين).
9 - «ذي ليتل مرميد» (3.5 مليون دولار).
10 - «روبي غيلمان، تينيدج كراكن» (2.8 مليون دولار).

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