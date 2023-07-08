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في مقبرة أو على جبل.. رواج عروض الأفلام في الهواء الطلق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 06:14 مساء
في مقبرة أو على جبل.. رواج عروض الأفلام في الهواء الطلق
الباحة الخارجية لمتحف اللوفر في باريس، 17 غسطس 2022. (أ ف ب)
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تزدهر خلال الصيف عروض الأفلام السينمائية في الهواء الطلق في مختلف أنحاء العالم، وفي مواقع مميزة، منها مثلا باحة متحف اللوفر أو قمة جرف في النرويج.

ويقول رجل الأعمال الألماني كريستيان كريمر، الذي تُشكل شركته الصغيرة «إرسكرين» إحدى الجهات الرئيسية التي توفر شاشات مع إطارات قابلة للنفخ تُستخدم في العروض السينمائية بالهواء الطلق، إن «العالم بأسره يطالب بعروض أفلام في الهواء الطلق!». ويشير لوكالة «فرانس برس» إلى أنه يبيع «مئات الشاشات سنويا» لزبائن في أكثر من 130 دولة، بينهم عدد متزايد من الفنادق الفاخرة والجزر الخاصة في سيشيل وبولينيزيا الفرنسية مثلا، فضلا عن مدن ترغب في تنظيم عروض سينمائية صيفية في الهواء الطلق.

ويتميز كل بلد بالصيغة التي يعتمدها للعروض السينمائية الخارجية. ويقول كريمر: «في المملكة المتحدة مثلا تُباع التذاكر أحيانا مع سلل طعام لاعتبار هذا الحدث بمثابة نُزهة بأسلوب أنيق»، بينما تفضل بلدان أخرى عرض أفلام يُشاهدها المتفرجون وهم مستلقون على العشب.

شاشة عملاقة في باحة متحف اللوفر
وفي باريس، جرى تثبيت شاشة عملاقة في ساحة باحة متحف اللوفر حتى الأحد، لمناسبة إقامة مهرجان «سينما باراديسو» في الهواء الطلق والذي تُشارك في تنظيمه مجموعة «إم كا 2» السينمائية وأكبر متحف في العالم. ومع أن المشاركة في المهرجان مجانية يتعين على الأشخاص تسجيل أسمائهم. وفي كل أمسية، يُجرى سحب 2500 اسم من أصل مئة ألف شخص تقدم بطلب لدى المنظمين لحضور العروض السينمائية.

وتقول المسؤولة في «إم كا 2» إليشا كارميتز لـ«فرانس برس»: «في عالم يتجه بصورة متزايدة نحو كل ما هو رقمي، تشكل العروض السينمائية في الهواء الطلق اتجاها مهما يبرز رغبة الناس في تنويع تجاربهم»، مضيفةً: «من خلال جهاز عرض وشاشة، نعيد إنشاء ساحة مشابهة للساحات القروية في أماكن مميزة».

عروض سينمائية في مقبرة
في بولونيا الواقعة شمال إيطاليا، يُقام سنويا في ساحة بياتزا ماجوريه الشهيرة مهرجان «سينما ريتروفاتو» الذي يشهد عروضا سينمائية مثيرة بينها «تيلما أند لويز» الذي افتُتحت فيه دورة هذه السنة من المهرجان. أما في برلين، فتُقام العروض السينمائية في الهواء الطلق فوق أسطح المباني.

ويمثل هذا الاتجاه تقليدا في أثينا وحدثا معتمدا في نيويورك التي ستشهد عرض حلقتين من مسلسل «غود أومنز» في مقابر غرين وود في بروكلين.

وفي سين-سان-دوني الباريسية، تستقطب العروض السينمائية في الهواء الطلق والمُقامة في المدن والمتنزهات، العائلات التي لا ترتاد دور السينما مطلقا، و«تساهم في إيجاد شكل من أشكال الوئام الاجتماعي، وهو أفضل حل يمكن إيجاده» للمشاكل الخاصة بالأحياء الشعبية، على ما يؤكد فابريس شامبون، مدير الشؤون الثقافية في «إيست أنسامبل» التي تضم مناطق عدة بينها بانتان وبوبينييه.

أفلام وسط الصحراء
كذلك، استخدمت عائلات سعودية ثرية بعضا من الشاشات التي توفرها «إر سكرين» لعرض أفلام وسط الصحراء مع جلوس المتفرجين على سجاد، فيما استُخدمت شاشات في كينيا لتوعية سكان المناطق النائية غير المُتاحة دور السينما لهم، في شأن حياة الفيلة.

وجرى أخيرا تركيب شاشة في النرويج على قمة جرف يبلغ ارتفاعه 1200 متر لعرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام «ميشن إمباسيبل» في الأماكن التي صور فيها توم كروز مشاهد من العمل.

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