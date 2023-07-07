بالوما بيكاسو مديرة لتَركة الفنان الراحل خلفاً لشقيقها

القاهرة - بوابة الوسط

عُيّنت بالوما رويز بيكاسو، أصغر أبناء بابلو بيكاسو الأربعة، مديرة بدلاً من شقيقها كلود لتَركة الرسام العالمي، وهي كيان يتولى إدارة الحقوق المتعلقة بالفنان الراحل وبأعماله، على ما أفاد وكيل الورثة المحامي جان جاك نوير.

وبالوما بيكاسو البالغة 74 عاماً، والمولودة من علاقة خارج إطار الزواج بين الفنان والكاتبة الفرنسية فرنسواز جيلو، امرأة أعمال ومن أبرز شخصيات عالم الموضة، وتبتكر عطوراً وتصاميم لفساتين وأكسسوارات ومجوهرات، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصف المحامي نوير تولّي بالوما بيكاسو، إدارة أهم تَركة فنية في العالم بأنه «مهم جداً للوسط الفني».

وتتوزع ملكية تركة بيكاسو بالشيوع على كلود وبالوما بيكاسو وأحفاد الرسام مارينا بيكاسو وبرنار رويز بيكاسو وأوليفييه وديانا وريشار فيدماير بيكاسو.

استعادة 271 رسماً من أعمال بيكاسو

ويحتكر هذا الكيان حقوق المؤلف لأعمال بيكاسو، وحقوق نسخها، بالإضافة إلى حقوق الشخصية والحقوق المعنوية وحقوق العلامات التجارية. وتتولى إصدار شهادات المصادقة وتحارب الأعمال المزوّرة والمقلّدة، وترفع دعاوى باستمرار.

ومن أهم إنجازاتها في السنوات الأخيرة، استعادة 271 رسماً من أعمال بيكاسو كان يحتفظ بها كهربائي سابق للفنان، أكد أنه تلقاها هدية من أرملته.

وفي عام 2019، بعد محاكمات استغرقت تسع سنوات، حُكم على الحرفي السابق وزوجته بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بجرم إخفاء أشياء المسروقة.

وأوضح المحامي نوير أن كلود رويز بيكاسو (76 عاماً) الذي كان مدير الميراث منذ عام 1989، أبدى رغبته في التنحي عن هذه المسؤولية لشقيقته.