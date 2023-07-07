  • Alwasat News
Atwasat

بالوما بيكاسو مديرة لتَركة الفنان الراحل خلفاً لشقيقها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 12:13 مساء
بالوما بيكاسو مديرة لتَركة الفنان الراحل خلفاً لشقيقها
الرسام الإسباني بابلو بيكاسو في بلدة موجان الفرنسية، 13 أكتوبر 1971. (أ ف ب)
alwasat radio

عُيّنت بالوما رويز بيكاسو، أصغر أبناء بابلو بيكاسو الأربعة، مديرة بدلاً من شقيقها كلود لتَركة الرسام العالمي، وهي كيان يتولى إدارة الحقوق المتعلقة بالفنان الراحل وبأعماله، على ما أفاد وكيل الورثة المحامي جان جاك نوير.

وبالوما بيكاسو البالغة 74 عاماً، والمولودة من علاقة خارج إطار الزواج بين الفنان والكاتبة الفرنسية فرنسواز جيلو، امرأة أعمال ومن أبرز شخصيات عالم الموضة، وتبتكر عطوراً وتصاميم لفساتين وأكسسوارات ومجوهرات، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصف المحامي نوير تولّي بالوما بيكاسو، إدارة أهم تَركة فنية في العالم بأنه «مهم جداً للوسط الفني».

وتتوزع ملكية تركة بيكاسو بالشيوع على كلود وبالوما بيكاسو وأحفاد الرسام مارينا بيكاسو وبرنار رويز بيكاسو وأوليفييه وديانا وريشار فيدماير بيكاسو.

استعادة 271 رسماً من أعمال بيكاسو
ويحتكر هذا الكيان حقوق المؤلف لأعمال بيكاسو، وحقوق نسخها، بالإضافة إلى حقوق الشخصية والحقوق المعنوية وحقوق العلامات التجارية. وتتولى إصدار شهادات المصادقة وتحارب الأعمال المزوّرة والمقلّدة، وترفع دعاوى باستمرار.

ومن أهم إنجازاتها في السنوات الأخيرة، استعادة 271 رسماً من أعمال بيكاسو كان يحتفظ بها كهربائي سابق للفنان، أكد أنه تلقاها هدية من أرملته.

وفي عام 2019، بعد محاكمات استغرقت تسع سنوات، حُكم على الحرفي السابق وزوجته بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بجرم إخفاء أشياء المسروقة.

وأوضح المحامي نوير أن كلود رويز بيكاسو (76 عاماً) الذي كان مدير الميراث منذ عام 1989، أبدى رغبته في التنحي عن هذه المسؤولية لشقيقته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية ...
في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي في الوصافة

في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي ...
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا

رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية ...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله

العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عروض «الهوت كوتور» الباريسية بين «أوبرا غارنييه» وضفاف نهر السين
عروض «الهوت كوتور» الباريسية بين «أوبرا غارنييه» وضفاف نهر السين
فرانس برس: وفاة الروائي الفنلندي ميكي ليوكونن عن 33 عاماً
فرانس برس: وفاة الروائي الفنلندي ميكي ليوكونن عن 33 عاماً
معرض لتنمية مواهب الأطفال في دار الفقيه الأسبوع المقبل
معرض لتنمية مواهب الأطفال في دار الفقيه الأسبوع المقبل
انطلاق مهرجان «أفينيون» المسرحي الفرنسي وعينه على القضايا الاجتماعية
انطلاق مهرجان «أفينيون» المسرحي الفرنسي وعينه على القضايا ...
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني
خلاني.. أغنية جديدة للشاب جيلاني...
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب...
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في ......
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023
رواية ليبية ضمن القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني 2023...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين...
المزيد
بالوما بيكاسو مديرة لتَركة الفنان الراحل خلفاً لشقيقها
بالوما بيكاسو مديرة لتَركة الفنان الراحل خلفاً لشقيقها...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
فرقة «ماي بوبتري» المصرية تشارك بعرضين في المھرجان الدولي للمسرح بفنزويلا
فرقة «ماي بوبتري» المصرية تشارك بعرضين في المھرجان الدولي ......
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم...
انطلاق مهرجان «أفينيون» المسرحي الفرنسي وعينه على القضايا الاجتماعية
انطلاق مهرجان «أفينيون» المسرحي الفرنسي وعينه على القضايا ......
المزيد