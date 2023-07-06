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فرقة «ماي بوبتري» المصرية تشارك بعرضين في المھرجان الدولي للمسرح بفنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 05:36 مساء
فرقة «ماي بوبتري» المصرية تشارك بعرضين في المھرجان الدولي للمسرح بفنزويلا
عرض عرائس ايزيس وأوزوريس مهرجان المسرح فنزويلا يوليو 2023. (الخارجية المصرية)
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شاركت فرقة «ماي بوبتري» للعرائس المائیة في المهرجان الدولي للمسرح بفنزويلا، وذلك تفعیلاً لدور السفارة المصریة في كاراكاس في تنشیط التبادل الثقافي بين البلدين.

الفرقة المصرية قدمت عرضین فلكلوریین الأول عن عروسة المولد وتاریخھا، حيث جرت مساعدة الأطفال على تشكیل عروسة المولد من قصاصات الورق. والعرض الثاني قدمته الفرقة بالمشاركة مع الفنانین الفنزویلیین، الذین قاموا بتدریبھم على عرض لفن العرائس المائیة «إیزیس وأوزوریس»، وھو فن تنفرد به الفرقة في أفریقیا والشرق الأوسط، كما لم یسبق تقديمه في فنزویلا.

حضر عرض «إیزیس وأوزوریس» وزیر الثقافة الفنزویلي إرنستو فییجاس، وعدد من المسئولین الفنزویلیین والجمهور الفنزویلي بفئاته العمریة المختلفة، وفق منشور لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأشاد زیر الثقافة الفنزویلي، بالتبادل الثقافي والحضاري الذي قدمتھ الفرقة المصریة، مقدماً الشكر لھم على تدریب الفنانین الفنزویلیین على فن العرائس المائیة. وفي المقابل قدمت رئیسة الفرقة مي مھاب الشكر للوزیر الفنزویلي على تنظیم المھرجان، وحضور العرض المصري.

كما شاركت الفرقة بالأزیاء المصریة التقلیدیة في معرض الحضارة المصریة الذي شارك طلاب جامعة «سانتا ماريا» فيه تحت إشراف السفارة المصریة.

من جهته قدم سفیر مصر في فنزویلا كریم أمین، الشكر إلى وزارتي الثقافة المصریة، والفنزویلیة على مشاركة الفرقة المصریة في ھذا الحدث الكبیر، مؤكداً حرص السفارة على زیادة التبادل الثقافي والحضاري بین الدولتین الشقیقتین، وھو ما لاقى إقبالا كبیراً من الجمھور الفنزویلي.

من عرض عروسة المولد بالمهرجان الدولي للمسرح كاراكاس ( صفحة الخارجية المصرية)
من عرض عروسة المولد بالمهرجان الدولي للمسرح كاراكاس ( صفحة الخارجية المصرية)
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