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لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 11:05 صباحا
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
رجل أمام لوحة «الموت للاستعمار» للفنان العراقي شاكر حسن ال سعيد في متحف الفن الحديث في بغداد، 28 مايو 2023، (ا ف ب)
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في المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد، تعتبر «الموت للاستعمار» إحدى اللوحات النادرة الأصلية لشاكر حسن آل سعيد و التي نجت من الفوضى حين اندلعت في العراق العام 2003 مع الغزو الأميركي، وكانت فرصة لتعزيز أعمال التقليد والإتجار غير الشرعي بلوحات منهوبة.

وتُعدّ «الموت للاستعمار»، بدرجاتها الغامقة التي تتراوح بين الرمادي والازرق، إحدى جواهر الفن العراقي، وتشهد هذه اللوحة التي أُنجِزت في سبعينات القرن الفائت على هذه العقود المزدهرة للفنون التشكيلية العراقية، عندما كان شاكر حسن آل سعيد مع جواد سليم و مجموعة آخرى من الفنانين يعملون ضمن مجموعة بغداد للفن الحديث، حسب وكالة «فرانس برس».

تشرح الكاتبة تمارا الجلبي، مديرة مؤسسة رؤيا للفن المعاصر أن «لأعمال شاكر حسن آل سعيد أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفن العراقي الحديث وحتى بالنسبة إلى الفن الشرق أوسطي»، في غرف المزاد، تصل أحيانا لوحات الرسام الذي توفي العام 2004 عّن عمر ناهز ٨٠ عامًا إلى 100 الف دولار.

وقال نجله محمود شاكر حسن آل سعيد لوكالة «فرانس برس» إن عائلته، حرصا منها على حماية تراثه، أدرجت «أرشيفاته كاملة» - نحو ثلاثة آلاف عمل إجمالاً- وهي في صدد إصدار كتالوغ جديد بالتعاون مع مؤسسة حسنين الإبراهيمي في عمان، و هذه الخطوة تعتبر «حصانة» ضد محاولات التزييف، على قوله.

ويقول الطبيب الذي يعيش في العاصمة بغداد «بعد 2003 حصلت فوضى في العراق على الصعد كافة، وطالت الفنون طبعا»ن وهذه الظروف أتاحت الفرصة «لبعض النفوس الضعيفة لمحاولة تقليد الأعمال والإفادة منها ماديا».

يؤكد الطبيب الخمسيني الذي يتواصل بشكل دائم مع دور المزادات والمعارض الدولية «لقد أوقفنا الكثير من محاولات بيع أعمال مزورة»، مضيفا «رصدنا في الآونة الأخيرة عملاً مزوراً في إحدى قاعات العرض في بغداد»، وتواصل محمود شاكر حسن آل سعيد مع المعرض عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمطالبته بازالة اللوحة، ولكن دون جدوى.

تزوير أعمال رواد الفن العراقي الحديث
وأولى ضحايا الاتجار والتزوير هي أعمال رواد الفن العراقي الحديث التي تعود الى اربعينات القرن العشرين وخمسيناته وستيناته والتي اختفت مع سرقة الاف القطع من المتاحف والمؤسسات العراقية عام 2003.

في مجال فني صغير حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً، تبدو افضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي التواصل مع عائلة الفنانين او اصدقائهم، أو حتى الفنان نفسه اذا كان مازال على قيد الحياة، او مع الاكاديميين والخبراء، للتأكد من أصالة اللوحات.

يقول سلطان سعود القاسمي، جامع التحف في الامارات العربية المتحدة، إن «الفن العراقي الحديث أو المعاصر، من أهم مصادر الإنتاج الفني في الوطن العربي».

وتعتبر الأعمال العراقية من حيث ثمنها من ضمن «المرتبات العشر للأعمال الأعلى ثمناً في المنطقة»، على ما يؤكد مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وهو متحف في الشارقة يعرض فيه أكثر من ألف عمل من العالم العربي.

ويقول لوكالة «فرانس برس»، إن «بعض الأعمال الفنية العراقية تباع اليوم بمئات الآلاف من الدولارات» مستشهدا بأعمال كاظم حيدر أو ضياء العزاوي، متابعا: «المقلدون يلاحظون نتائج المزادات، انه حافز لصنع أعمال مزورة بحرفية أعلى وأعلى».

يظهر لغز المصادقة والمطابقة في جميع انحاء المنطقة- في مصر ولبنان وسورية مثلاً وفي بعض الأحيان من الصعب التأكد مئة في المئة من اصالة لوحة - لكن «المشكلة حادة بشكل خاص في العراق ،بسبب حزمة التحديات: هجرة الفنانين، الحروب المتتالية»، وفق ما يقول سلطان سعود القاسمي.

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