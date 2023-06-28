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النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 08:58 صباحا
النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة
الممثل الأميركي ديفيد كورينسويت في سبتمبر 2019 في نيويورك. (أ. ف. ب)
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سيكون النجم الأميركي الصاعد ديفيد كورينسويت الممثل الذي سيرتدي رداء سوبرمان الأحمر في الجزء المقبل من سلسلة الأفلام عن مغامرات البطل الخارق الشهير، على ما كشف مخرج العمل جيمس غن أمس الثلاثاء.

واكتسب الممثل الأميركي (29 عامًا) شهرة واسعة بعد توليه أدوارًا في عدد من المسلسلات الناجحة، من بينها «هوليوود» و«ذي بوليتيشن» على نتفليكس و«وي أون ذيس سيتي» على «إتش بي أو» و«بيرل» على «يونيفرسال».

دور النجم الأميركي
وبحسب وكالة «فرانس برس»، يؤدي كورينسويت هذه المرة دور البطل الخارق الشهير في فيلم «سوبرمان: ليغاسي» الذي تنتجه استديوهات «وارنر» ويعرض في العام 2025.

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وأكد المخرج جيمس غن بذلك أخبارًا سبق أن نشرتها وسائل إعلام هوليوودية متخصصة أشارت أيضًا إلى أن رايتشل بروزناهان التي تولت دور البطولة في مسلسل «ذي مارفيلوس مسز ميزيل» ستؤدي دور حبيبة سوبرمان الصحفية لويس لاين.

وعلق جيمس غن بعبارة «هذا صحيح» على مقال لمجلة «هوليوود ريبورتر» أعاد نشره عبر حسابه على «تويتر».

ممثلون سابقون أدوا دور سوبر مان
ويخلف ديفيد كورينسويت في دور سوبرمان على الشاشة الكبيرة مجموعة ممثلين تولوه قبله، هم كريستوفر ريف وبراندون راوث وهنري كافيل.

وأسندت «وارنر» العام الماضي إلى غن، وهو مخرج «غارديينز اوف ذي غالاكسي»، وإلى منتج «أكوامان» بيتر سافران إحياء أفلام الأبطال الخارقين من عالم «دي سي كومكس» بهدف تمكينها من منافسة «مارفل» القوية.

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