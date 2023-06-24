احتفالية حول التراث في طرابلس القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، اليوم السبت 24 يونيو، فعاليات بازار المدينة القديمة (اطرابلس) في نسخته الثانية، والذي تنظمه منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية تحت شعار «بكم سنحافظ على ثراثنا»، وذلك من الـ11 صباحا حتى الـ11 مساء على طريق الخندق بجانب ميدان الساعة في المدينة القديمة بطرابلس.

وتتضمن فعاليات هذه الاحتفالية عرضا للحرف والصناعات التقليدية والأعمال اليدوية، وألعابا للأطفال، وحوارية حول التراث، بالإضافة إلى أنشطة أخرى.

منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية هي إحدى منظمات المجتمع المدني غير الربحية، وتأسست العام 2015، وتسعى إلى إبراز الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لمدينة اطرابلس القديمة، وترسيخ مفهوم التنمية البشرية عن طريق الأنشطة والمشروعات التنموية، ومشروعات حماية البيئة، والتدريب على الأعمال الحرفية.