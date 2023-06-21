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المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

طرابلس - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 09:17 مساء
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
الباحث والكاتب حسين المزداوي خلال الندوة (بوابة الوسط)
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«العرب بامتدادهم الواسع سيلقونها في البحر».. أثارت هذه الجملة اهتمام الدبلوماسية الإسرائيلية إبان حرب 1948، باعتبارها موجهة لعناصر الكيان الصهيوني، حتى استرعى الأمر انتباه الرئيس المصري جمال عبدالناصر كما يقول الصحفي محمد حسنين هيكل في كتابه «خريف الغضب» فشكل لجانًا للتقصي والبحث عن أي تصريح رسمي بالخصوص.

يقول الكاتب والباحث حسين المزداوي، إن اللجان - بحسب كلام هيكل - لم تجد إلا كتيبًا صغيرًا طُبع قبل ثورة يوليو 1952 وردت فيه هذه الجملة، ومع ذلك لم يذكر هيكل اسم الكتيب الصغير المثير للجدل، الذي ألفه الحاج الليبي محمد حسن عريبي، وأصدره في مصر عام 1951 عندما كان طالبًا في الأزهر، بعنوان «الليبيون وأبناء العمومة في حرب فلسطين».

المزداوي أفسح المجال لمزيد من التوضيح بشأن كتاب الشيخ محمد حسن عريبي (1928 - 2016)، الذي تكمن أهميته بما ورد فيه من جمل عارضة استغلت من قبل الدولة الصهيونية في فلسطين وقراصنتها.

وأضاف الكاتب الليبي، في محاضرته التي ألقاها بمنتدى السعداوي، الثلاثاء، وأدارها الشاعر خالد درويش أن الدعاية الإسرائيلية نفخت في نار تلك العبارات لشاب متحمس عائد من الحرب آنذاك، وهو عريبي.

ولمعرفة الخلفيات، أوضح المزداوي ما ذكره الراحل محمد عريبي: «بعد اتفاق الهدنة عام 1949 وخروج المقاتلين العرب من فلسطين، ذعر النساء والأطفال خلفنا، وفزعوا إلينا، وثارت فينا الحمية»، ثم يكمل مشخصًا استعداد رفاقه الليبيين: «وإن لهم لبطشاً ما لو أطلقت يدهم لألقوا عدوهم بالبحر الأبيض».. ليتضح أن تلك العبارة وصف لقوة رفاقه الذين لا يزيدون على العشرات.

أسباب الهزيمة في 48
ومن جانب آخر، أشار المزداوي إلى تبويب المؤلف لكتابه في ثلاث محطات «في فلسطين، في الطريق، في الحرب»، كما جاء أسلوبه على شكل حوار مع صديق استعرض فيه مواقف وأحداث معارك خاضها مع رفاقه من المتطوعين العرب في فلسطين 1948، ويصف على وجه الخصوص أوضاع زملائه بقوله: «كان الليبيون في مواقع شتى؛ بعضهم في قرية شَرْفات، وجالة، وبعضهم في الخليل، وفي الحلحول، والمسافة بيننا وبين اليهود لا تزيد عن نصف ميل».

ويورد المحاضر ملاحظات الشيخ عريبي على الحالة العربية وحزنه الأليم موضحًا، أن أسباب هزيمتنا ليست حربية، ويرجع اللوم على ساسة العرب، معلقًا: «نقضي بالجهل على ثلاثة أرباع بلادنا، ونذر الربع للمستعمرين فنحن الذين نجني على أنفسنا».

ويتحدث عن معسكر اليهود المكون في ثلثه من الرجال، وثلثيه من نساء راثيًا حال الأمة العربية، لأن نصفها (أي المرأة) عاطل، ويضيف «وهل يرى الجاهل من وراء المرأة إلا وطراً يُقضى، وحاضنةً تُرضع؟».

رحلة البحث
وتوقف الباحث حسين المزداوي عند خلفيات بحثه عن الكتاب، ثم تعرفه على الشيخ محمد حسن عريبي الذي أخبره أن نسخ الكتيب جميعها التي كان يحتفظ بها احترقت مع ما احترق من مكتبته في السبعينات عندما سجن لأسباب سياسية، ولم يتبق حتى نسخة واحدة ولو من باب الذكرى، لتستمر رحلة المزداوي مع الكتاب حتى حصوله عليه في لقاء جمعه مع الكاتب علي مصطفى المصراتي: «أمرني الأستاذ بخفة دمه المعهودة أن أمد يدي إلى جيبه لآخذ شيئاً، ترددت أولًا، لأنني لم يسبق لي أن مددتُ يداً لجيب، ثم بإلحاح منه أدخلت يدي لأجد الكتيب بصفحاته الثلاثين وصفحة، سعدت كثيرًا وقمت بتصويره، وذهبت إلى الأستاذ عريبي في بيته، وسلمته نسخة منه كما طلب مني».

وانتهى المزداوي إلى أن الكتاب مهم، إضافة لما ذكر، لكونه لم يذكر سابقًا لا في دليل المؤلفين الليبيين، ولا في الببلوغرافيا الوطنية الليبية، ولم يُتناول في أي قراءة أو دراسة ليبية أو غير ليبية حسب علمي، وسقط من الذاكرة الليبية، وكاد خبره يذوي، خاصة بعد أن غطى عليه مؤلِفُه بكتابه الآخر، الأكبر حجمًا، والأحدث نشرًا «صراع الفدائيين: الفدائيون الليبيون في حرب فلسطين 1948» الصادر عن مكتبة الفرجاني بطرابلس عام 1968.

الشاعر خالد درويش مدير الندوة (بوابة الوسط)
الشاعر خالد درويش مدير الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
جانب من حضور الندوة (بوابة الوسط)
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