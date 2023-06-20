دار النويجي تحتضن معرض الكتاب في نسخته الثانية

طرابلس - بوابة الوسط

قال مندوب مكتبة الدعوة الإسلامية صلاح الزروق، الثلاثاء، إنهم شاركوا في فعاليات معرض الكتاب بدار النويجي بأعداد من مجلتهم، إلى جانب مؤلفات عن الحضارة الإسلامية والعقيدة، وغيرها من الإصدارات البالغة 36 عنوانًا.

وسيختتم المعرض دورته الثانية بعد غد الخميس بمشاركة نخبة من دور النشر المحلية، وعناوين تتنوع بين الفكر والسياسة والدين والأدب والكتابة الإبداعية.

- معرض للكتاب بالمدينة القديمة في طرابلس

صعوبات الشحن

من جهته، أفاد مدير مكتبة غراس المختصة بأدب الطفل علي الجحاوي بأنهم وفروا عددًا من الألعاب التعليمية، بالإضافة إلى محاولتهم تقديم عناوين أجنبية يراعي محتواها خصوصية القيم العربية والإسلامية. وأشار إلى بعض التحديات فيما يخص ارتفاع أسعار الشحن، متسائلاً: مصر على سبيل المثال ملتقى كبير لدول نشر عربية وعالمية، فلماذا لا تتوافر تسهيلات للشحن عبر منافذنا معها وبأسعار مناسبة؟.

وأوضح مندوب دار أويا للطباعة والنشر مروان الزرقاني أن جل عناوين الدار بالمعرض تُعنى بتاريخ ليبيا، وتسعى لإرضاء ذائقة القارئ الذي سحبته السوشال ميديا، منوهًا بأن حصيلة إصدارات الدار منذ تأسيسها بلغت 500 عنوان، وأنها تشارك في المعرض بما يقارب 100 عنوان.

عناوين للأطفال مشاركة في معرض الكتاب بدار النويجي. (بوابة الوسط)

جانب من فعاليات معرض الكتاب بدار النويجي. (بوابة الوسط)

ألعاب تعليمية في معرض الكتاب بدار النويجي. (بوابة الوسط)