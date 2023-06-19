المهرجان الدولي للفنون بتونس يكرم الشاعر الليبي الدنقلي

القاهرة - بوابة الوسط

كرم المهرجان الدولي «إيتيكيت للفنون والإبداع» بمدينة سوسة التونسية الشاعر الليبي محمد الدنقلي تقديرا لمسيرته الأدبية المتميزة في القصيدة المحكية ومساهمته في إبراز ونشر هذا اللون الأدبي في العالم العربي.

ويأتي هذا المهرجان بتنظيم من الجمعية الدولية للقصيد الذهبي وتنمية الفنون بتونس وبالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة بتونس خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري.

وألقى الشاعر الدنقلي بعد تكريمه باقة من قصائده بحضور جمع من الأدباء والمثقفين العرب والليبيين من بينهم الكاتب والناقد يونس الفنادي والشاعرة والصحفية فتحية الجديدي والإعلامي حسن الأمين والفنان التشكيلي على العباني.

- قسنطينة تكرِّم الشاعر الليبي محمد الدنقلي.

- أمسية شعر محكي ضمن المشاركة الليبية بمعرض القاهرة للكتاب.

وتضمنت فعاليات المهرجان الدولي أمسيات شعرية وورشا في الموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والمسرح، إضافة إلى عدد من السهرات الفنية.

الشاعر محمد الدنقلي من مواليد مدينة زلة بليبيا سنة 1957، يكتب الشعر المحكي وله مساهمات في الكتابة للمسرح، صدر له عدد من الدواوين الشعرية منها «نثار الليل» و«أبصر كيف» و«توحشتك».



الشاعر الليبي محمد الدنقلي يلقي قصائده في المهرجان الدولي. (الإنترنت)