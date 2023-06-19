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«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 12:56 مساء
«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع
الممثل إزرا ميلر على هامش عرض أول لفيلم «ذي فلاش» في هوليوود بتاريخ 12 يونيو 2023. (أ ف ب)
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تصدر «The Flash»، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من «وارنر براذرز»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد، فيما أتت عائدات هذا العمل السينمائي أقل من توقعات الخبراء.

وحقق الفيلم الذي قيل إن ميزانيته بلغت نحو 200 مليون دولار، 55 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، في رقم أتى أقل من المبلغ الذي سبق للمتخصصين في القطاع أن توقعوه والذي يُراوح بين 60 و80 مليون دولار وفق «فرانس برس».
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ويعيد الممثل «إزرا ميلر» في «ذي فلاش» تجسيد شخصية باري ألِن ويستخدم قوته الخارقة للسفر عبر الزمن آملا في إنقاذ عائلته، إلا أنه يُحدِث تغييرات في المستقبل ويتعين عليه استدعاء أبطال خارقين آخرين مختلفين عما كان يتوقعه.
وحل ثانيا في الترتيب فيلم «إليمنتري» من إنتاج «ديزني» مع إيرادات بلغت 29.5 مليون دولار وأتت دون المتوقع أيضا وتدور أحداث فيلم التحريك هذا في مدينة إليمنت سيتي التي يعيش فيها السكان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، الهواء).
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب أحدث أفلام الرجل العنكبوت «سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس» الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان «ملتيفرس»، مع إيرادات بلغت 27.8 مليون دولار.
وحل رابعا فيلم «ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس» محققا 20 مليون دولار.
أما في المرتبة الخامسة، فأتى فيلم «ذي ليتل مرميد» من استوديوهات «ديزني» محققا عائدات بـ11.6 مليون دولار للأسبوع الرابع على بدء عرضه.
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:
6 - «بلاكنينغ» (6 ملايين دولار)
7 - «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» (5 ملايين دولار)
8 - «ذي بوغيمان» (3.8 ملايين دولار)
9 - «فاست أند فوريوس إكس» (1.6 مليون دولار)

10 - «أسترويد سيتي» (790 ألف دولار)
 

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