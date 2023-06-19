«ذي فلاش» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات دون المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر «The Flash»، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من «وارنر براذرز»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد، فيما أتت عائدات هذا العمل السينمائي أقل من توقعات الخبراء.

وحقق الفيلم الذي قيل إن ميزانيته بلغت نحو 200 مليون دولار، 55 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا، في رقم أتى أقل من المبلغ الذي سبق للمتخصصين في القطاع أن توقعوه والذي يُراوح بين 60 و80 مليون دولار وفق «فرانس برس».

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