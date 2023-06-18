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إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 09:19 مساء
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أشرفت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مبروكة توغي، على إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة في العاصمة طرابلس.

حضر الحفل وكيل وزارة الإسكان المهندس عبدالمولى اعظومة، ورئيس جامعة طرابلس الدكتور خالد عون، وسفراء دول تركيا، والسودان، وتونس، والجزائر والملحقون الثقافيون لدول تونس، وفرنسا، وإيطاليا، والجزائر، وفلسطين، وعضو مجلس إدارة المدينة القديمة يوسف الخوجة، ورئيس لجنة أحياء المكتبة عبدالمطلب سالم، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بوزارة الثقافة ولفيف من المثقفين والكتَّاب والصحفيين.

وألقت وزيرة الثقافة كلمة بالمناسبة، التي أقيمت أمس السبت، ثمَّنت خلالها كل من شارك في إحياء مكتبة مصطفى قدري معروف واصفة المكتبة بالتاريخية ذات العمق في الأصالة والفكر والثقافة، وقدمت نبذة مختصرة عن تأسيسها، حيث تعبر عن تاريخي ممتد إلى أكثر من 100 عام كانت مرحلة مهمة في تاريخ ليبيا على كافة الأصعدة.

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وأشارت إلى أن إعادة افتتاح المكتبة هو «المشروع الذي يعكس رؤية وزارة الثقافة والتنمية المعرفية المستقبلية باعتبارها صرحًا تاريخيًا مهمًا يحمل رمزية كبيرة لتكون منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة تستهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي»، بحسب بيان لوزارة الثقافة على «فيسبوك».

وتوجهت توغي إلى المثقفين في جميع ربوع الوطن للعمل معًا وتوظيف الثقافة من تاريخ ودين وعيش مشترك في إثراء الجهود من أجل التقدم والازدهار.

تخلل حفل الافتتاح الذي قدمه الشاعر خيري السويري فقرات موسيقية بقيادة الفنان عازف العود عبدالباسط البغدادي وعازف الإيقاع الفنان هشام إسكندر.

مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية (وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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