ملتقى المبدعات العربيات بتونس يستضيف الكاتبة الليبية غادة البشاري

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الكاتبة الليبية غادة البشاري في فعاليات الدورة 25 لملتقى المبدعات العربيات بمدينة سوسة بتونس الذي خصص هذه الدورة لمناقشة موضوع (أسئلة الجندر في إبداع المرأة العربية)، والذي انطلقت أعماله أمس الخميس، وتستمر حتى السبت 17 يونيو.

وقدمت البشاري في الجلسة الافتتاحية ورقتها المعنونة (المبدعة وتحولات الوعي الجندريّ، أديبات ليبيات أنموذجًا)، التي تسلط الضوء على التطور الثقافي لدى المبدعات الليبيات عبر دراسة عملين أدبيين هما رواية «رحيل آريس» للدكتورة فاطمة الحاجي، والمجموعة القصصية «امرأة على حافة العالم» للأديبة عزة مقهور.

وسيشهد يوم غدٍ السبت، إقامة جلسة علمية برئاسة الدكتور فريد الزاهي، تشارك بها كل من د. سناء عزالدين عطاري بورقة تحت عنوان (الشاعرة الفلسطينية في مواجهة تابوهات المجتمع)، ود. كريمة بن سعد بورقة علمية تحت عنوان (الجندر في الإبداع التشكيلي: قراءة في عدد من التجارب التشكيلية العربية)، ود. أمنة العزي عون الله بورقة علمية تحت عنوان (الجندر والفنون التشكيلية العراقية)، ود. سميحة بن سعيد بورقة علمية تحت عنوان (التمييز الجندري ومعوقات الإبداع)، ويختتم الملتقى بكلمة لوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن د. آمال بلحاج موسى.

