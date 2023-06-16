إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

القاهرة - بوابة الوسط

بمشاركة نخبة من الكتاب والشعراء وأصدقائه احتضن مدرج القبة الفلكية، الثلاثاء، ندوة أدبية نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون. الندوة احتفت بسيرة الشاعر الراحل إدريس بن الطيب وسلطت الضوء على أثره الفكري والإنساني عبر مواقفه ونصوصه ومقالاته.

الكاتب رضا بن موسى مدير الندوة أوضح أن الحديث عن بن الطيب هو تعبير عن الاحتفاء بشعراء الحرية كما يليق بهم، لكونهم مشاعل تضيء الذاكرة الوطنية ورموزاً عصية على النسيان، وشباباً يخلدهم ضمير الإنسانية.

النظام والسجن

وأشار الكاتب أمين مازن إلى زمن معرفته بالشاعر الراحل التي تعود لسنة 1969، حيث التحق بصحيفة الثورة التي قامت على أنقاض جريدة العلم آنذاك، وكان إدريس بن الطيب ممن أحسنوا الظن بالتغيير السياسي، وقرر أن يكتب ويعبّر عن رأيه خلافاً لمن اختاروا التحفظ، حتى كان الاصطدام مع النظام سبعينات القرن الماضي ودخوله السجن لمدة عشر سنوات.

أضاف: أن خروج الشاعر من السجن لم يثنه عن مواصلة مشواره مسكوناً بالصلابة والإصرار وكإنسان ينأى بنفسه عن التزلّف للنظام بغرض الاستفادة، وكذا لم يتخلّ عن الكتابة متمسكاً بمواقفه ومدافعاً عنها، وساق مازن شهادته على بعضٍ منها.

بين التاريخ الثقافي والكتابة النقدية واللمسة الوجدانية

وتوقف الكاتب حسين المزداوي، وفق هذه الثلاثية عند أولى محطاتها وهي تعرفه على الشاعر إدريس بن الطيب في النصف الأول من سبعينات القرن الماضي عبر بوابة القصيدة، بعد أن صافح في مكتبات المدينة ديوانه (تخطيطات على رأس الشاعر) ثم قرائته للجزء الأول من مقال ناري للشاعر عن الشيخ عبدالسلام الأسمر، وبقي المزداوي كما يذكر في انتظار الجزء الثاني الذي وعد بن الطيب القراء بنشره لمدة عشر سنوات، ليكتشف فيما بعد أن غيابه كان بسبب دخوله السجن.

المزداوي ذكر أنه لم ينس كتابات الشاعر الذي كان يوقعها بـ«بن الطيب»، حيث سقط عنه اسم إدريس، الذي لم تكن تستسيغه تلك المرحلة، في إشارة منه إلى عهد سبتمبر، فلجأ إلى هذه الحيلة اللطيفة، وكان يتماهى في ذلك مع زحمة إسقاطات «ال التعريف» لكل من الجيلاني طريبشان وآخرين، حتى أن ديوان الشاعر إدريس المحروق جاء بعنوان (سقوط ال التعريف). ومن جانب آخر فإن هذا الإسقاط رفع من قيمة الشاعر العلمية لديه، حيث مثّل له امتداداً حضارياً ببن سيناء وبن رشد وبن الفارض.

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وواصل: كان بن الطيب أسبق رفاق السجن في الكتابة بصحيفة الأسبوع الثقافي، فلم تكد تمر سنة على صدور الصحيفة حتى أجرى مقابلة مع الصادق النيهوم، جاءت بعنوان (كيف خلق الله الانسان)، إضافةً إلى أن مقالاته كانت متوهجة وناقدة بشدة للثقافة الدينية السائدة، وشواهد ذلك في عنوان إحداها (لا مفتي ولا أولياء ولا شيوخ) التي قوبلت بعاصفة من الردود.

وأردف المزداوي أن بن الطيب في ديوانه (العناق على مرمى الدم) أول دواوينه بعد خروجه من السجن، حيث شهد فرحة الشاعر بصدوره والتي عادلت فرحة خروجه من السجن، إذ كتب كل قصائد الديوان خلال أعوام (197-1989)، وكان الشاعر يحرص على تثبيت تواريخ قصائده في كل دواوينه ولم تفلت منه إلا بعض النصوص.

وأكمل: ديوان بن الطيب (تخطيطات على رأس الشاعر) ظُلم كثيراً ولم يأخذ حقه النقدي وجاءت الأحداث بعكس صالحه، حيث سُجن بعد عامين من صدوره، وما دعا المزداوي للتوقف عنده هو ظرفه الزمني، فقد كتب إدريس بن الطيب بعض قصائد الديوان وهو لم يبلغ سن العشرين وآخر قصائده في سن الثانية والعشرين.

كما أن الديوان صدر سنة 1976من فورة النظام وصعود نفوذه، ولا نجد أي من قصائد الديوان تتماهى مع الظرف السياسي ومدّه الثوري.

وقدّم الكاتب عبدالعظيم قباصة شهادة تجربته في السجن مع الفقيد دوّن فيها رؤيته للشاعر على الصعيدين الذاتي والموضوعي، وهي ملاحظات تُعرّف بملامح سلوكه الشخصي وكمثقف وتقدمي يؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي. وإضافة لهذه الرؤية ما ذكره الكتاب معمر الزائد، وصالح الدعيكي، وشقيقه أحمد الأمين عن روحه المفعمة بالحياة الضاجّة بالإيقاع وما كان يمثله حضوره بالنسبة لهم كشاعر وصديق.

معارك صحفية

أما إبراهيم احميدان رئيس الجمعية الليبية للآداب والفنون فأوضح أن بن الطيب كشاعر وصحفي تميز بالشجاعة، ويمكن اعتباره في جانب الصحافة من أبرز فرسان المعارك الصحفية على المستوى الليبي، ومن أوائل الذين تناولوا قضايا التيارات الدينية في وقت مبكر قبل تنامي سطوتها.

وما ميز تجربة بن الطيب بحسب رأي احميدان إصراره على الشعر على امتداد تاريخه مع الكتابة في مرحلة الصحافة وداخل السجن وكذلك فترة وظيفته كدبلوماسي يكتب النصوص ويترجمها. كما أنه في بداياته الصحفية كان متأثراً بالصادق النيهوم، لكنه استطاع التحرر من هذا التأثير وأصبحت له شخصيته المستقلة وأفكاره الخاصة.

وعرف الناقد منصور أبوشناف بمراحل انتقال الشاعر من القصيدة التقليدية إلى الطور التنويري والحداثي بحكم خلفيات تأثره بالكاتب الصادق النيهوم والذي انعكس على مقالاته لاحقاً، وكيف تجسد أشعاره أخلاق الفرسان بطابعها الجدي والمقاوم.

وألقى الشاعر أحمد بللو على امتداد زمن الندوة مجموعة من نصوص مختارة من دواوين الشاعر الراحل إدريس بن الطيب، كما عرضت مادة وثائقية تحتفي بسيرة الراحل أعدّها عضو جمعية الآداب والفنون جمعة الترهوني.

من فعاليات الندوة الأدبية عن الشاعر الراحل إدريس بن الطيب. (الإنترنت)