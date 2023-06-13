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رسالة الاستشراق في محاضرة للزيات بجامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 03:03 مساء
رسالة الاستشراق في محاضرة للزيات بجامعة طرابلس
د. عبدالله الزيات متحدثا في ندوة استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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سلط أستاذ اللغة العربية بجامعة طرابلس د. عبدالله الزيات الضوء على العلاقة بين التغريب والحداثة، وذلك في ندوة استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس. 

وفي محاضرة عن الاستشراق والاغتراب والتغريب أمس الإثنين، تساءل الزيات في ورقة بحثية: هل نجح الاستشراق في مهمته التغريبية؟ وهل ثمة علاقة بين التغريب والحداثة؟.

الغاية من الاستشراق
واستعرض، في الندوة، جملة من القرائن والدلالات التي تؤكد أن الغاية من الاستشراق تأكيد مفهوم تفوق الفكر الغربي على الفكر الاسلامي، مشيرا إلى تحقق هذه الغاية بـ«حمل المسلمين على قراءة تاريخهم وفكرهم من خلال مناهج الغرب ومقاييسه».

كما ساق الزيات جملة من أسماء المستشرقين الذين اجتهدوا في الكتابة عن فكرة تفوق الغرب عن الشرق، وبعض النخب العربية التي يرى الزيات أنها تسهم في تأكيد هذا الاتجاه. وأشار، في الوقت نفسه، إلى مؤلفات نخب أخرى في سماء الثقافة العربية حاولت شرح وتفصيل هذا المد الاستعلائي، والوقوف على شواهده.

من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
من حضور ندوة عن الاستشراق استضافها المنتدى الأدبي لجامعة طرابلس، 12 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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