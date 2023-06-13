وزارة الثقافة الليبية تواصل إعداد خطتها الإستراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط

عممت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، هذا الأسبوع، مقترح «الخطة الإستراتيجية لتطوير الثقافة والتنمية المعرفية: في سياق تحديد الأهداف والتوجهات والمرجعيات 2023- 2030» على كل إداراتها ومكاتبها في الدولة، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها من أجل تضمينها في الخطة النهائية، حيث تسعى وزارة الثقافة أن تكون هذه الخطة منهاج عملها المستقبلي في دعم الثقافة الليبية.

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وقدم مدير مكتب التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي بالوزارة السيد الهادي المايل، وعدد من أعضاء الفريق الاستشاري المكلف بإعداد الخطة: الدكتور ماهر دعوب، والدكتور عبدالسلام الدويبي، والدكتور محمد البحباح، خلال الاجتماع، عرضا مرئيا تضمن منهجية ومراحل إعداد الخطة الإستراتيجية للوزارة، ومخرجات اللجنة، وتمت مناقشة تفاصيلها مع الحضور، والاستماع للآراء المتنوعة حولها.

وأثنت وزيرة الثقافة مبروكة توغي، خلال الاجتماع، على جهود وتفاني اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الإستراتيجية، مؤكدة ضرورة أن تتسم الخطة بالتخطيط المحكم لكل جوانبها، والارتكاز على قراءة الفرص والتحديات ونقاط القوة والضعف، وعدم إغفال أي مكون من مكونات الثقافة الليبية، لتكون المحصلة بناء خطة وطنية إستراتيجية شاملة وواقعية، والنجاح في تحقيق أهدافها.

في الوسط وزيرة الثقافة مبروكة توغي خلال عرض الخطة الإستراتجية. (الوزارة)