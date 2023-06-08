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وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر 101 عام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 10:25 صباحا
وفاة الفنانة التشكيلية و«ملهمة بيكاسو» فرانسواز جيلو عن عمر 101 عام
صورة للرسامة الفرنسية فرانسواز جيلوت تقف في مشغلها، في باريس، التقطت في 6 أبريل 2004. (أ ف ب)
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عن عمر ناهز 101 عام، توفيت الرسامة فرانسواز جيلو، التي كانت شريكة حياة الفنان التشكيلي بابلو بيكاسو بين العامين 1946 و1953 قبل أن تحقق شهرة في مسيرتها الفنية، وفق ما أفاد متحف بيكاسو الثلاثاء.

وبحسب جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية نقلا عن ابنتها أوريليا إنجل، فإن فرانسواز جيلو عانت في الفترة الأخيرة من «أمراض في القلب والرئة». وفق وكالة «فرانس برس».

فرانسواز جيلو مولودة في 26 نوفمبر 1921 في منطقة نويي سور سين، في ضواحي باريس، لعائلة برجوازية، وسارت على خطى والدتها في الرسم.

مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عاما 
ألهمت بابلو بيكاسو لفترة، قبل أن تخوض مسيرة فنية استمرت أكثر من 60 عاما، رسخت خلالها نفسها كرسامة مشهورة بعد انفصالها عن الرسام العالمي الشهير، مع أعمال لها في مجموعات متحف «متروبوليتان» للفنون ومتحف الفن الحديث في نيويورك.

في يونيو 2021، بيعت إحدى لوحاتها، «بالوما مع الغيتار»، في مقابل 1.3 مليون دولار في مزاد نظمته دار «سوذبيز».

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معرضها الأول
أقيم معرضها الأول في باريس سنة 1943، وهو العام الذي قابلت فيه بيكاسو. كانت آنذاك في العشرينيات من عمرها، فيما كان عمره 61 عاما. وأثمرت علاقتهما ولدين، كلود (مواليد 1947) وبالوما (مواليد 1949).

ترجمة كتابها «العيش مع بيكاسو» إلى 16 لغة
في العام 1964، حقق نشر «العيش مع بيكاسو»، وهو كتاب حميم نسبيا عن حياتها مع الفنان، نجاحا هائلا (ترجم إلى 16 لغة، وبيعت منه أكثر من مليون نسخة). ويصور هذا الكتاب بيكاسو كرجل مستبد وأناني.

بعد أن أصبحت مواطنة أميركية، لم تحضر فرانسواز جيلو جنازة بيكاسو العام 1973. وقد أمضت جيلو السنوات الأخيرة من حياتها في نيويورك، وعرضت لوحاتها ورسوماتها في عديد المتاحف والمجموعات الخاصة، في أوروبا والولايات المتحدة.

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