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واشنطن تتهم عضوا سابقا في «بينك فلويد» بـ«معاداة السامية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 03:09 مساء
واشنطن تتهم عضوا سابقا في «بينك فلويد» بـ«معاداة السامية»
روجر ووترز في مدينة البندقية الإيطالية في السادس من سبتمبر 2019. (أ ف ب)
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انضمت واشنطن إلى الاتهامات بمعاداة السامية ضد عضو فرقة «بينك فلويد» السابق روجر ووترز، الذي ارتدى زيا يذكِّر بملابس ضباط قوات الأمن الخاصة النازية خلال حفلة موسيقية الشهر الماضي في العاصمة الألمانية برلين.

وكانت شرطة برلين أعلنت أواخر مايو فتح تحقيق إثر تلقيها شكاوى، للاشتباه في التحريض على الكراهية بسبب أزياء يجرى ارتداؤها على خشبة المسرح من شأنها أن تمجد أو تبرر النظام الاشتراكي الوطني وتعكر صفو النظام العام» بحسب «فرانس برس».
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في صور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المغني خلال الحفلة مرتديا معطفا أسود طويلا عليه رمز يذكر بالصليب المعقوف (شعار النازية) وشارات حمراء.
كما أشارت وسائل إعلام إلى كتابات مدونة بأحرف حمراء على شاشة أثناء الحفلة، لاسمَي آن فرانك، وشيرين أبوعاقلة، المراسلة الفلسطينية الأميركية التي قُتلت أثناء تغطيتها عملية إسرائيلية لحساب قناة الجزيرة القطرية في مايو 2022.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الحفلة التي قدمها روجر ووترز «احتوت على رموز مسيئة بشدة للشعب اليهودي وقللت من (خطورة) الهولوكوست».

وأضافت الوزارة في بيان «هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الفنان المعني مواد معادية للسامية لتشويه سمعة اليهود».

وقد اتخذ «روجر ووترز» البالغ 79 عاما، في السنوات الأخيرة مواقف جدلية، لا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا.

كما يدافع و«وترز» عن إجراءات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باسم الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقد اتهم المغني والملحن البريطاني منتقديه بـسوء النية. ورد في رسالة نشرها أواخر الشهر الماضي على حساباته على إنستغرام وتويتر، على الاتهامات الموجهة ضده قائلا إن «جوانب الحفلة التي أثارت تساؤلات هي بوضوح رسالة ضد الفاشية والظلم والتعصب بكل أشكاله»، وأي محاولة لمقاربتها من منظور آخر «غير نزيهة».

كما أثار العضو السابق في «بينك فلويد»، الجدل أخيرا بتأكيده أنه «ليس صحيحا أن الغزو الروسي لأوكرانيا حصل من دون استفزاز».

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