  • Alwasat News
Atwasat

إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن المغربيات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 12:43 مساء
إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن المغربيات
مغني الراب الفرنسي «بوبا» في أبيدجان 30 أبريل 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

ألغت السلطات المغربية حفلة كان مقررا أن يحييها مغني الراب «بوبا» في مدينة الدار البيضاء في 21 يونيو، إثر حملة دعت لمقاطعتها بسبب اتهامه بالإساءة للمغربيات في بعض أغانيه، على ما أفاد المنظمون.

وفي تأكيد لمعلومة نشرها موقع مجلة «تيل كيل» المغربية، رد مسؤول في الجهة المنظمة للحفلة بـ«نعم» على سؤال بشأن حقيقة إلغاء الحفلة المذكورة بحسب «فرانس برس».

وأشار المصدر عينه الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن هذا الإلغاء مرده إلى رفض السلطات المحلية لمقاطعة الدار البيضاء، منح الترخيص اللازم لإقامة الحفلة في المدينة المغربية الكبيرة.

دعوات بالمقاطعة
وأثارت الحفلة جدلا في الفترة الأخيرة مع انتشار دعوات إلى مقاطعته على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث يحظى الفنان بشعبية واسعة لدى جمهور الراب.
واستندت هذه الدعوات إلى مقاطع من أعمال المغني، واسمه الحقيقي «إيلي يافا»، اعتُبرت مسيئة بحق نساء المغرب وشمال أفريقيا.
وقد لقي نبأ إلغاء الحفلة ترحيبا من مستخدمين للإنترنت، إذ كتب أحدهم عبر تويتر «في الاتحاد قوة».
في المقابل، انتقدت مستخدمة أخرى للإنترنت ما وصفته بالنفاق في المغرب على خلفية قرار الإلغاء.

عريضة إلكترونية تطالب بالإلغاء
وقد جمعت عريضة إلكترونية طالب معدوها بإلغاء الحفلة بسبب الإساءة التي طالت الشعب المغربي جراء قرار استضافة المغني في البلاد، ما يقرب من 4500 توقيع.
وحظيت دعوات مقاطعة الحفلة بدعم جهات نقابية وحزبية معروفة في البلاد، لكن المنظمين ظلوا حتى اللحظات الأخيرة يأملون بإمكان إقامة الحدث الموسيقي.
مغني الروك جون فوغرتي يحيي حفلة في فرنسا بعد غياب 15 سنة

واتهم «بوبا» مغني الراب الفرنسي من أصل مغربي «مايس»، والمغني «ميتر غيمس» المقيم في المغرب، بالوقوف وراء حملة المقاطعة.
وأقيمت آخر حفلة لـ«بوبا» في الرباط العام 2017، وحضرها حوالي مئة ألف متفرج، وفق وسائل إعلام محلية، ضمن مهرجان «موازين» الذي يُعد أهم مهرجان موسيقي في المغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%

انخفاض قياسي.. سعر صرف الليرة التركية يتراجع أكثر من 5%
الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

الدبيبة يعلن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب

المنتخب الوطني داخل الصالات يحقق فوزه الأول بكأس العرب
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة

رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن التعاقد مع كريم بنزيمة
مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم العصرية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ما أحوج الكرة الليبية.. للوائح التنظيم ...
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق ...
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة ...
لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا

لندن تطلب من الصين إغلاق مراكز الشرطة السرية في بريطانيا
جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب

جدل في إيران حول مشروع قانون يتعلق بإلزامية الحجاب
«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس

«WTV» تكشف مواعيد الجولة التاسعة إيابا من «دورينا» الأربعاء والخميس
سيرة مصرية

سيرة مصرية
إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب

إبراهيموفيتش يودّع الملاعب بعد مسيرة حافلة بالألقاب
اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي خارج ليبيا

اتحاد الكرة والأندية يطالبون الحكومة بتوفير الدعم المادي لإقامة الدور السداسي ...
صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط

صنع الله يعلق على رفض طعن المدير التنفيذي لشركة «ليركو» ضد مؤسسة النفط
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة المخرج الفرنسي جاك روزييه عن 96 عامًا
وفاة المخرج الفرنسي جاك روزييه عن 96 عامًا
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
شقيقتان سوريتان في أربيل ترويان بموسيقاهما معاناة الأكراد
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
(فيديو) وثائقي يتناول نجاح أغنية «باتريا إي فيدا» نشيدا ضد النظام الشيوعي 2021
(فيديو) وثائقي يتناول نجاح أغنية «باتريا إي فيدا» نشيدا ضد النظام...
أحدث أفلام الرجل العنكبوت يتصدر شباك التذاكر ويحقق 120 مليون دولار
أحدث أفلام الرجل العنكبوت يتصدر شباك التذاكر ويحقق 120 مليون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa speaks 54»
بلوحة «الحلم الأسود».. حكيم الطليس يمثل ليبيا في «Africa ......
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة...
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
المزيد
إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن المغربيات
إلغاء حفل الفرنسي «بوبا» في الدار البيضاء بسبب تصريحاته عن ......
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي
الفنان علي أحمد سالم «ضيف شرف» ليالي المسرح الحر الدولي...
1000 عنوان في معرض للكتاب برأس لانوف
1000 عنوان في معرض للكتاب برأس لانوف...
أحدث أفلام الرجل العنكبوت يتصدر شباك التذاكر ويحقق 120 مليون دولار
أحدث أفلام الرجل العنكبوت يتصدر شباك التذاكر ويحقق 120 مليون......
(فيديو) وثائقي يتناول نجاح أغنية «باتريا إي فيدا» نشيدا ضد النظام الشيوعي 2021
(فيديو) وثائقي يتناول نجاح أغنية «باتريا إي فيدا» نشيدا ضد ......
المزيد