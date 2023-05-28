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هل يمكن التحاور في زمن الحرب؟ معضلة مطروحة على كتّاب أوكرانيين وروس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 03:16 مساء
هل يمكن التحاور في زمن الحرب؟ معضلة مطروحة على كتّاب أوكرانيين وروس
مركز طبي مشتعل بعد إصابته بصاروخ روسي، 26 مايو 2023 (السلطات العسكرية الأوكرانية على تلغرام)
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هل يكون الحوار ممكنا بين  كتّاب من طرفي نزاع مسلح؟، ذلك هو السؤال الذي هز آخر مهرجان للأدب العالمي نظمته «بن أميريكا»، حين دعت الجمعية المدافعة عن حرية التعبير كتابا أوكرانيين وروسا منشقين للمشاركة فيه.

 وكان من المفترض أن يشارك ثلاثة كتّاب أوكرانيين، اثنان منهم عسكريّان، في مايو في «مهرجان أصوات من العالم» الذي تنظمه الجمعية في نيويورك، لكنهم احتجوا على وجود كتّاب روس فيه.

وقال أحدهم، الجندي في الشرطة العسكرية أرتيم شابيي، إن الظهور بجانب كتّاب روس قد يبدو بمثابة خيانة في نظر رؤسائه ورفاقه.

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وأوضح لوكالة «فرانس برس»: «أدرك أن هؤلاء الأشخاص لا يدعمون حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن لديّ واجبات كجندي».

من جهته، يؤكد رئيس فرع الجمعية الدولية لدى أوكرانيا فولوديمير يرمولنكو، أنه لا يؤمن بإمكانية الحوار في زمن الحرب.

وقال، إنه من الصعب «الجلوس بجانب ممثّلين عن روسيا، في حين أن رفاقنا قد يقضون بنيران روسيا».

وإزاء استحالة التوصل إلى تسوية، ألغى كاتبان روسيان والصحافية في مجلة «ذي نيويوركر» ماشا غيسن مشاركتهم في المهرجان.

ورأت الروائية الروسية، أنّا نيمزر، التي فرت من روسيا بعد بدء غزو أوكرانيا، أن هذا الخيار كان أليما، لكنها تؤكد أنها تتفهم رفض الأوكرانيين التحاور مع كتاب روس.

وقالت مبدية أسفها «أحمل جواز السفر اللعين هذا، إنني جزء من كل ذلك بلغتي وكوني عشت هناك كل حياتي، لا يمكنني الإفلات من الأمر».

وتابعت: «إنه فخ، هذا غير عادل، لكن كيف يمكنني حتى التفوه بعبارة غير عادل، حين نعلم جيدا ما هو غير عادل فعلا، هو القنابل التي تتساقط» في أوكرانيا.

حرية التعبير
واستقالت ماشا غيسن، التي هاجرت من موسكو في طفولتها، من مجلس إدارة «بن أميريكا»، احتجاجا على ما حدث، وأوضحت لشبكة التلفزيون الروسية في المنفى «دوجد» خطوتها، قائلة: «بنظري، لا يمكن لمنظمة تدافع عن حرية التعبير مقاطعة كلام أحد».

وأبدت مديرة «بن أميريكا» سوزان نوسيل أسفها لما جرى، قائلة «كان يجدر بنا اعتماد نهج أفضل».

ووقع خلاف مماثل في وقت سابق هذا الشهر في تارتو في إستونيا، حين رفض شاعران أوكرانيان المشاركة في مهرجان أدبي دُعيت إليه الكاتبة الروسية الشهيرة لينور غوراليك.

ولفتت الشاعرة الأوكرانية أولينا حسينوفا إلى «جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا باسم الثقافة الروسية»، موضحة أسباب رفضها المشاركة في المهرجان.

وأضافت الشاعرة التي فرت من كييف في فبراير 2022 عند بدء الغزو الروسي حاملة فقط الملابس التي كانت ترتديها، «لو كنت ممثلة للثقافة الروسية، لما وجدت القوة الكافية لتولي الكلام، لكنت شعرت بالعار».

«مسار توبة»
وتصور هذه الخلافات الصعوبات التي تواجهها المنظمات الدولية، لإظهار دعمها لأوكرانيا مع التعاون في الوقت نفسه مع المنشقين والمعارضين الروس.

وإن كان العديد من الفنانين فروا من روسيا، فإن آخرين بقوا هناك، وواصلوا التعبير عن معارضتهم للحرب، وهم يخضعون للمضايقات والتهديد والتوقيف.

ودعت سوزان نوسيل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عدم مقاطعة الثقافة الروسية بلا تمييز.

وكتبت في صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «التحاور مع روس ذوي استقلالية ذهنية أمر أساسي للإضاءة على الأزمة الحالية وإيجاد سبل لتخطيها».

ورأى المدير السابق لأكبر جائزة أدبية روسية غورغي أوروشادزه، الذي فر من بلاده، أن من واجبه «نشر كتب تعبر عن حزن الواقع الروسي».

وأكد «هذا مهم الآن، وسيكون مهما للمؤرخين في المستقبل».

كيف السبيل في ظل هذا الوضع لإقامة حوار بين فنانين من الجانبين حتى بعد انتهاء الحرب؟، يتوقف ذلك في رأي فولوديمير يرمولنكو، رئيس جمعية «بن أوكرانيا»، على ما إذا «كان هناك مسار توبة، توبة حقيقية».

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