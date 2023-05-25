  • Alwasat News
Atwasat

فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال يوميات المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 03:35 مساء
فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال يوميات المواطنين
المخرجان الإيرانيان علي أصغري (يسار) وعلي رضا خاتمي على هامش الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي، 24 مايو 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

يسعى المخرجَان الإيرانيَّان علي أصغري وعلي رضا خاتمي من خلال فيلم «آيات أرضية» (Ayeh haye zamini) الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي، إلى إبراز عبثية النظام القائم في طهران، عبر سرد تجارب مواطنين عاديين في التعامل معه خلال حياتهم اليومية. 

وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، يقول علي أصغري عن الفيلم الذي اختير بين الأفلام المتنافسة ضمن فئة «نظرة ما» إنّ «الجميع يقولون لنا إنّ أسلوب عملنا يُذّكر بأسلوب الكاتب كافكا».

وكان تصوير«آيات أرضية» انطلق في طهران قبل أسبوعين من اندلاع الحركة الاحتجاجية التي تلت وفاة مهسا أميني في منتصف سبتمبر.

وبعد تصوير ثلاثة مشاهد من العمل، أوقف المخرجان أعمال التصوير في خضم الاحتجاجات.

ويقول خاتمي «كان من المحزن جداً أن نرى فكرة الفيلم تتجسّد فعلياً في الشوارع، فسرد قصص الأشخاص أتى في وقت مناسب جداً».

- قبر مهسا أميني يتعرض للتخريب بمحافظة كردستان الإيرانية
-سلمان رشدي يظهر علنا في نيويورك لأول مرة منذ تعرضه لاعتداء

وعلى شكل «قصص قصيرة» وبأسلوب لا يخلو من الفكاهة، تُظهر مَشاهد الفيلم مواطنين إيرانيين كلّ واحد منهم في مكان ثابت، فيما يسمع المُشاهد صوت مَن يحاورونهم فقط من دون رؤية وجوههم.

ويقول أصغري «كان من المهم ألا يظهر وجه المُحاور، وكأنّه شخص واحد في مختلف الحالات، ونظام واحد».

ومن بين ما تُظهره مشاهد الفيلم، رجل يذهب لتسجيل اسم مولودته الجديدة، ووالدة برفقة ابنتها داخل متجر لبيع الملابس، وشابة تجري مقابلة عمل، وسيدة تبحث عن كلبها المفقود في مركز للشرطة.

وسرعان ما تظهر في المَشاهد التي تبدو عادية في البداية، عبثية واضحة.

وتُقابَل خطوة رجل يرغب في تسمية ابنه ديفيد بالرفض «لأنّ الاسم أوروبي لا إيراني»، ويقول له الموظف في دائرة النفوس «لماذا لا تسمّيه داوود؟».

وتصبح فتاة تبحث عن عمل ضحية لتحرش جنسي، فيما يواجه رجل يبحث بدوره عن عمل أسئلة كثيرة للتأكّد من أنه متديّن. وفي أحد المشاهد، تُوَبَّخ سيدة تبحث عن كلبها الضائع على أساس أنّ «الكلاب من المخلوقات النجسة»، ويقول لها عنصر من الشرطة «لماذا لا تتبنّين عصفور كناري؟».

«عمل فلسفي»
ويرفض علي رضا خاتمي القول إنّ العمل ينقل «صوراً عن إيران»، ويضيف «لا نريد التظاهر بأننا نمثل روحية أمة برمّتها لكنّ كل إيراني سيجد نفسه في أحد مشاهد الفيلم».

ويتابع «إنّ الفيلم عبارة عن عمل فلسفي يتمحور على طريقة عمل النظام أكثر من تجسيد للوضع السياسي في البلاد».

ونشأت فكرة الفيلم بعدما حُظر تصوير عمل كان يرغب المخرج في إنجازه، ويقول في هذا الخصوص «قلنا لأنفسنا كم كانت المحادثات التي أجريناها مع السلطات سخيفة».

ويظهر المشهد الأخير مخرجاً يرغب في تصوير فيلم عن والدته التي تتعرض للضرب على يدي والده، فيطلب منه أحد المسؤولين «حذف» 12 صفحة من سيناريو العمل، ويقول له «لا يمكنك أن تنهي والدك في الفيلم».

ويقول خاتمي «إنّ هذا الحوار حقيقي بنسبة 95% فمعظم السيناريوهات تستند إلى قصص حقيقية وكل ما يظهر في الفيلم ليس جديداً، بل جرى تناوله بأسلوب جديد».

ويقول أصغري «لي ست شقيقات وثمة أمور تواجهها بعض الشخصيات في الفيلم استُوحيت ممّا واجهته شقيقاتي».

ويعكس أحد المشاهد، ما تعرضت له مهسا أميني التي تُوفيت بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وتواجه إحدى الشخصيات في الفيلم تهديداً بالحجز على سيارتها لأنّ لقطات لكاميرات المراقبة أظهرت أنها خلعت حجابها للحظات. ويقول لها مَن يحاورها «ما أقدمتِ عليه جريمة».

وسجّلت ممثلتان في الفيلم، هما صدف أصغري وفائزة راد، ظهوراً في مهرجان كان السينمائي الأربعاء من دون حجاب .

ومع أنّ إيران لا تزال تشهد بعض الاحتجاجات،  تقلّصت حدّة الانتفاضة. لكنّ المخرج المقيم راهناً في تورونتو يبدي رغم ذلك تفاؤلاً. ويقول إنّ «الشباب في شوارع طهران يدركون ماذا يريدون، هذه المرة الأولى في حياتي التي ينتابني فيها شعور بالأمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة (فيديو)

حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة (فيديو)
إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا

إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا
بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية

بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»
بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد

بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة
كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم

كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير
كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
الفنانة التشكيلية أنجي الفسي في ملتقي الفن والحياة
«ليني كرافيتز» و«بيلي إيليش».. أبرز المشاركين في حفل من أجل كوكب الأرض
«ليني كرافيتز» و«بيلي إيليش».. أبرز المشاركين في حفل من أجل كوكب ...
اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم
اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل ......
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
المزيد
فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال يوميات المواطنين
فيلم «آيات أرضية» يبرز الوجه العبثي للنظام الإيراني من خلال ......
رحيل نجمة موسيقى «الروك أند رول» تينا ترنر عن 83 عاما
رحيل نجمة موسيقى «الروك أند رول» تينا ترنر عن 83 عاما...
مهرجان «كان» يؤكد أن السينما تعشق القصص المتعلقة بالملكية
مهرجان «كان» يؤكد أن السينما تعشق القصص المتعلقة بالملكية...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل ......
اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم
اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم...
المزيد