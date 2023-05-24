مهرجان «كان» يؤكد أن السينما تعشق القصص المتعلقة بالملكية

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر مهرجان «كان» هذه السنة أن الفن السابع لا يزال يولي أهمية كبيرة للقصص المتعلقة بالملكية، من بلاط قصر فرساي إلى سلالة تيودور، خصوصا في ما يخص وجوهها النسائية، ولكن غابا على حساب الحقيقة التاريخية.

فالمهرجان افتَُتِح في 16 مايو بفيلم «جانّ دو باري» (Jeanne du Barry) للمخرجة الفرنسية مايوين، من بطولة النجم الأميركي جوني ديب، في دور الملك لويس الخامس عشر، فيما أقفل الأسبوع الأول من العروض على «فايربراند» (Firebrand) من بطولة جود لو مجسّدا شخصية المستبد هنري الثامن.

ولاحظت المؤرخة وكاتبة السيناريو البريطانية أليكس فون تونزيلمان، لوكالة «فرانس برس» أن «قصة هنري الثامن رويت مرات عدة وبطرق مختلفة، لكن الناس يبقون فضوليين، لذا يواصل المخرجون» إنجاز أفلام عن هذا الملك.

أما المخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عينوز، الذي أقر بأنه لم يكن يعرف شيئا عن سلالة تيودور قبل الشروع في «فايربراند»، فجازف بالانغماس في قصة الزوجة السادسة لهنري الثامن.

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وقال لوكالة «فرانس برس» إن «أسطورة العائلة المالكة الإنجليزية شائعة جداً إلى درجة أن الجميع يعرفها».

ورأى المتخصص في شؤون الملكية ستيفان برن، أن المخرجين ينجذبون غالبا إلى ما توفره هذه القصص من عناصر روائية «عن نساء ورجال عشقوا وتعذبوا وكانوا تجسيدا للإنسانية في السلطة».

«خيال خالص»

لكن هذا الهوس بقصص الملوك والمحيطين بهم غالباً ما تشوبه روايات قد لا تتسم بالدقة التاريخية ويصح وصفها بأنصاف الحقائق.

ففي «جانّ دو باري»، تتزوج محظية الملك هذه الكونت جان دو باري، بينما هي تزوجت في الواقع من شقيقه غيّوم، وهو ما أوضحت المخرجة مايوين أنها فعلته «عن قصد» توخيا لعدم إضافة شخصية جديدة.

وإذا كان أداء جود لو، أحد أبرز عناصر تألق «فايربراند»، فإن نهاية الفيلم التي تتناول ظروف وفاة هنري الثامن أحدثت صدمة لدى النقاد.

ولاحظت مجلة «فرايتي» أن «هذا المشهد خيال خالص وإعادة كتابة لإرث كاثرين بار (أليسيا فيكاندر) لا يولي اعتباراً للوقائع».

أما صحيفة «ذي غارديان» فرأت هي الأخرى أن الفيلم «يخترع صداقة بين كاثرين والداعية البروتستانتية الهرطقية آن أسكو»، وعلّقت بأنه «تاريخ مزيف».

إلا أن أكثر ما هو مهين في نظر الصحيفة البريطانية هو التأكيد في الفيلم على أنه «لا الرجال ولا الحروب طبعت» عهد ابنة هنري الثامن إليزابيث الأولى مع أنها واجهت الأسطول الإسباني الذي لا يقهر.

وتكثر في الأفلام التاريخية الأمثلة على الخروج عن الرواية المعتمدة.

ففي فيلم «ماري أنطوانيت» الذي كتبته صوفيا كوبولا، «قيل إن كونتيسة لا بروفانس على وشك أن تضع، علماً بأن المسكينة كانت لتفرح كثيراً بأن تُرزق طفلاً لكنها لم تنجب قط، بل إن شقيقتها كونتيسة أرتوا هي التي أنجبت» حسب ستيفان برن.

وروى مقدّم برنامج Les Secrets d'Histoire (أسرار التاريخ) التلفزيوني الفرنسي «عندما طرحتُ السؤال على صوفيا كوبولا، أجابتني بأن منطقة لا بروفانس تحظى بإعجاب الأميركيين، في حين أن الأمر لا ينطبق على منطقة أرتوا».

ومع أنه رأى أن هذه التشويهات تؤدي إلى «نوع من اللا مصداقية»، اعتبر أن أي فيلم عن الملكية «يمكن أن يولّد اهتماماً بالتاريخ».

وأكدت المؤرخة وكاتبة السيناريو البريطانية أليكس فون تونزيلمان أن «المؤرخين يُبدون قلقاً بالغاً في شأن عدم الدقة، ولكن عندما بدا عرض مسلسل تيودور (لمايكل هيرست)، ارتفعت مبيعات الكتب عن هذه السلالة».

وشددت على أن «عمل المخرج هو صنع أفضل فيلم ممكن، في حين أن وظيفة المؤرخ هي البحث عن الحقيقة».

وما هو مؤكد هو أن هذه الأفلام التاريخية الطابع غالباً ما تكون مشبعة بالحداثة.

ولاحظت أليكس فون تونزيلمان أن «كثيرة الأفلام الروائية التاريخية التي برزت في الآونة الأخيرة تتمحور على نساء هنّ شخصياتها الرئيسية»، من «ماري أنطوانيت» لكوبولا إلى «جانّ دو باري»، مرورا بفيلم لمايوين «ذي داتشِس» و«ذي فايفوريت» و«ماري ستيورات»، ملكة اسكوتلندا.

وأضافت «نرى فيها الكثير من الجوانب التي تتعلق بالنسوية أو المثلية أو مناهضة العنصرية، وهو ما يعكس هوساً حالياً».

وقال ستيفان برن «لقد كتبت النساء التاريخ، ولكن نادراً ما يحظين بالتقدير المناسب، إذا أعطيناهن مكانتهن من خلال السينما، هذا ليس سيئاً».