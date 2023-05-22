  • Alwasat News
Atwasat

كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 04:18 مساء
كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير
صورة مركبة لشعار «كورال هارموني عربي» والفنان القدير مصطفى البتير. (الإنترنت)
alwasat radio

قدمت فرقة «كورال هارموني عربي» اعتذارًا لمحبي الفنان الليبي مصطفى البتير على نسب الفرقة لأحد أغانيه إلى البادية المصرية، مما أثار استياء جمهور الفنان ومتابعي الفن الليبي، وغنت الفرقة أغنية «مرحبتين أهلا يا حبيب» خلال حفلها بساقية الصاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبدت فرقة «كورال هارموني عربي» أسفها لمحبي الفنان الليبي مصطفى البتير وذلك على حسابها الرسمي بتطبيق «أنستغرام» حيث كتبت إن أغنية «مرحبتين.. أهلا يا حبيب، هي أغنيه ليبية أصيلة وهي من ألحان الأستاذ مصطفي البتير، ومن التراث الليبي الذي قدمناه في حفلتنا بساقية الصاوي، وآسفين علي سوء التفاهم».

وحصلت أغنية «مرحبتين أهلا يا حبيب» على تفاعل كبير من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا التفاعل صاحبه استياء كبير من محبي الفنان الليبي مصطفى البتير على تجاهلهم لصاحب الأغنية ونسبها للبادية المصرية.

- الأغنية الليبية.. ليست بهجة فقط!
- من يحمي حقوق الملكية الفكرية للمبدع الليبي؟!
- «إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أغنيته 

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها السطو على أغاني وإبداعات الفنان مصطفى البتير، فقد سبق في منتصف التسعينات أن قام الفنان هشام عباس بالسطو على أغنية «طبعك غريب»، وهي من كلمات وألحان وغناء الفنان مصطفى البتير ووصل الأمر إلى القضاء غير أن محامي الطرفين وصلا إلى حل مرضي عبر نقابة المهن الموسيقية المصرية، وللأسف يستمر السطو على أعمال الفنانين الليبيين وسط غياب الدور الفاعل لنقابة الموسيقيين الليبين بحماية حقوق الفنان الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة ...
الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة الأولى

الأهلي بنغازي والهلال في صدارة التأهل الثلاثي بمسابقتي الآمال والأواسط للمجموعة ...
1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات

1,2 مليار يورو غرامة على شركة ميتا لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات
كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟

كيف تعاملت دار «كريستيان ديور» مع اتهامات التفرد الثقافي في المكسيك؟
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة

كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل التأهل لسداسي «دورينا» وموقف الهبوط في المجموعتين
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار

النائب العام: ضبط مدير فرع مصرف الوحدة في طبرق بتهمة الاستيلاء على 630 ألف دينار
غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية

غوتيريس يوجه رسالة لمجلس الأمن بشأن ليبيا ويدعو لاستمرار عمل المجموعة الرباعية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز أوف ذي فلاور مون»
سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز...
التونسية كوثر بن هنية تؤكد أن تصوير فيلم بنات ألفة كان بمثابة «مختبر علاجي»
التونسية كوثر بن هنية تؤكد أن تصوير فيلم بنات ألفة كان بمثابة ...
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية ...
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل ......
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان
قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس......
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟...
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم...
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
المزيد
كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير
كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير...
تاكيشي كيتانو العائد إلى مهرجان كان بفيلم تاريخي حاول ألا يتأثر بكوروساوا
تاكيشي كيتانو العائد إلى مهرجان كان بفيلم تاريخي حاول ألا ......
وفاة الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات عن 87 عاما
وفاة الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات عن 87 عاما...
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل والثقة
كرة القدم الخاصة بالمكفوفين في جنوب السودان تعيد إليهم الأمل......
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية
«تغريبة القافر» للعُماني زهران القاسمي تفوز بالجائزة ......
المزيد