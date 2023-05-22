كورال «هارموني عربي» يعتذر لمحبي الفنان مصطفى البتير

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت فرقة «كورال هارموني عربي» اعتذارًا لمحبي الفنان الليبي مصطفى البتير على نسب الفرقة لأحد أغانيه إلى البادية المصرية، مما أثار استياء جمهور الفنان ومتابعي الفن الليبي، وغنت الفرقة أغنية «مرحبتين أهلا يا حبيب» خلال حفلها بساقية الصاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبدت فرقة «كورال هارموني عربي» أسفها لمحبي الفنان الليبي مصطفى البتير وذلك على حسابها الرسمي بتطبيق «أنستغرام» حيث كتبت إن أغنية «مرحبتين.. أهلا يا حبيب، هي أغنيه ليبية أصيلة وهي من ألحان الأستاذ مصطفي البتير، ومن التراث الليبي الذي قدمناه في حفلتنا بساقية الصاوي، وآسفين علي سوء التفاهم».

وحصلت أغنية «مرحبتين أهلا يا حبيب» على تفاعل كبير من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا التفاعل صاحبه استياء كبير من محبي الفنان الليبي مصطفى البتير على تجاهلهم لصاحب الأغنية ونسبها للبادية المصرية.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها السطو على أغاني وإبداعات الفنان مصطفى البتير، فقد سبق في منتصف التسعينات أن قام الفنان هشام عباس بالسطو على أغنية «طبعك غريب»، وهي من كلمات وألحان وغناء الفنان مصطفى البتير ووصل الأمر إلى القضاء غير أن محامي الطرفين وصلا إلى حل مرضي عبر نقابة المهن الموسيقية المصرية، وللأسف يستمر السطو على أعمال الفنانين الليبيين وسط غياب الدور الفاعل لنقابة الموسيقيين الليبين بحماية حقوق الفنان الليبي.