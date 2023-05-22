وفاة الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

غيب الموت الكاتب المسرحي والشاعر الكوبي أنتون أروفات (87 عاما) الحائز أبرز جائزة أدبية في بلاده، على ما أعلنت وزارة الثقافة أمس الأحد في هافانا.

وُلد أروفات الذي كان أيضا أحد أعضاء الأكاديمية الكوبية للغة، في سانتياغو دي كوبا. وأظهر في شبابه اهتماما بالأدب والمسرح ثم درس اللغات في جامعة هافانا.

وغردت وزارة الثقافة عبر تويتر «أنباء محزنة لكوبا: وفاة الشاعر والروائي والكاتب المسرحي أنتون أروفات الحائز الجائزة الوطنية للآداب العام 2000»، من دون أن تحدد سبب الوفاة.

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وتولى أروفات تأليف عدد كبير من المسرحيات والروايات والمقالات والقصائد، وفاز عام 1968 بالجائزة الأدبية التي يمنحها الاتحاد الرسمي للكتاب والفنانين في كوبا عن «سيفن أغينست ثيبز»، وهي قصة رمزية للحياة السياسية في كوبا خلال تلك الحقبة وتُعد مرجعا في المجال المسرحي الكوبي.

لكن كونه كان مثليا، لاقى عمله هذا رفضا من السلطات ووُصف بأنه معاد للثورة، ولم يُعرَض على مسارح كوبا حتى العام 2007.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس تعود إلى سبتمبر 2022، قال أروفات «نعم كنت مهمشا، ولم أكن أعرف سبب ذلك».

والكاتب الذي احتُجز لـ14 عاما في الطبقة الأرضية لمكتبة البلدية وكان عاجزا عن نشر أي عمل له، أشار إلى أن المثقفين الكوبيين نُبذوا في مرحلة قاتمة من تاريخ كوبا عندما فُرض النموذج السوفياتي موقتا على البلاد.

وأضاف «عانيت مما يمر به الكاتب في هذا البلد».

إلى ذلك، لفت خلال المقابلة إلى تجاربه مع كتاب كوبيين بارزين كانوا مثليين كذلك، بينهم خوسيه ليزاما ليما (1910-1976) وفيرجيليو بينيرا (1912-1979) اللذين توفيا وهما محتجزان ولم يتمكنا من روية أعمالهما في المكتبات وعلى المسارح.