ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المغني البريطاني ستينغ الخميس، أن يخوض الفنانون «معركة» للدفاع عن أعمالهم في مواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الموسيقية.

وقال مغني فرقة «بوليس» السابق البالغ 71 عاماً، في مقابلة مع محطة «بي بي سي» البريطانية، إن «اللبنات الأساسية للموسيقى تخصنا نحن البشر. وستحصل معركة يتعين علينا جميعاً خوضها في السنوات المقبلة، تتمثل في الدفاع عن رأسمالنا البشري ضد الذكاء الاصطناعي»، وفق وكالة «فرانس برس».

إعادة إنشاء أعمال موسيقيين مشهورين

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء أعمال موسيقيين مشهورين، فيما أنشئت أعمال مزيفة لفنانين مثل إيمينيم ودرايك وذي ويكند وأويزيس باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولاحظ ستينغ أن «الأدوات مفيدة»، لكنه رأى أن على البشر التحكم بها، إذ «لا يمكن السماح للآلات بالسيطرة، بل ينبغي توخي الحذر».

وأضاف الفنان قبل تسلمه الخميس، أرفع جوائز «أكاديمية آيفور» للموسيقى، أن هذه التقنية «قد تَصلح في مجال الموسيقى الإلكترونية.. لكن بالنسبة للأغنيات التي تعبّر عن المشاعر، لا أعتقد أنني سأتأثر».