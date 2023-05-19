  • Alwasat News
Atwasat

ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 11:59 صباحا
ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي
المغني ستينغ في نيس الفرنسية، 26 أكتوبر 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

توقع المغني البريطاني ستينغ الخميس، أن يخوض الفنانون «معركة» للدفاع عن أعمالهم في مواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الموسيقية.

وقال مغني فرقة «بوليس» السابق البالغ 71 عاماً، في مقابلة مع محطة «بي بي سي» البريطانية، إن «اللبنات الأساسية للموسيقى تخصنا نحن البشر. وستحصل معركة يتعين علينا جميعاً خوضها في السنوات المقبلة، تتمثل في الدفاع عن رأسمالنا البشري ضد الذكاء الاصطناعي»، وفق وكالة «فرانس برس».

إعادة إنشاء أعمال موسيقيين مشهورين
ويُستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء أعمال موسيقيين مشهورين، فيما أنشئت أعمال مزيفة لفنانين مثل إيمينيم ودرايك وذي ويكند وأويزيس باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولاحظ ستينغ أن «الأدوات مفيدة»، لكنه رأى أن على البشر التحكم بها، إذ «لا يمكن السماح للآلات بالسيطرة، بل ينبغي توخي الحذر».

وأضاف الفنان قبل تسلمه الخميس، أرفع جوائز «أكاديمية آيفور» للموسيقى، أن هذه التقنية «قد تَصلح في مجال الموسيقى الإلكترونية.. لكن بالنسبة للأغنيات التي تعبّر عن المشاعر، لا أعتقد أنني سأتأثر».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV|» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

باتيلي: الظروف مواتية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
رحيل رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس
رحيل رسام الكاريكاتير المصري رجائي ونيس
تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا
تشويه تمثال «الرجل والطفل» للفنان السنغالي عثمان سو بفرنسا
رسم من سلسلة كتب «أستيريكس» يطرح في مزاد في يونيو
رسم من سلسلة كتب «أستيريكس» يطرح في مزاد في يونيو
أميركي يهب متحف الشعب اليهودي بإسرائيل أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي بقيمة 38 مليون دولار
أميركي يهب متحف الشعب اليهودي بإسرائيل أقدم مخطوطة للكتاب المقدس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي ......
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة اللون
القاهرة تردّ على وثائقي نتفليكس: كليوباترا كانت ذات بشرة ......
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل حجر الأساس
دراسة نقدية لأحمد الفيتوري: الرواية الأولى.. بنية سردية مثل ......
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم...
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟...
المزيد
ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي
ستينغ يتوقع «معركة» بين الفنانين والذكاء الاصطناعي...
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم......
هاريسون فورد بمهرجان كان لمواكبة آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز
هاريسون فورد بمهرجان كان لمواكبة آخر فيلم يؤدي فيه شخصية ......
أميركي يهب متحف الشعب اليهودي بإسرائيل أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي بقيمة 38 مليون دولار
أميركي يهب متحف الشعب اليهودي بإسرائيل أقدم مخطوطة للكتاب ......
رسم من سلسلة كتب «أستيريكس» يطرح في مزاد في يونيو
رسم من سلسلة كتب «أستيريكس» يطرح في مزاد في يونيو...
المزيد