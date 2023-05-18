رسم من سلسلة كتب «أستيريكس» يطرح في مزاد في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

يطرح في مزاد من المرتقب إقامته في باريس في 18 يونيو، رسم أنجزه ألبير أوديرزو لمجلد «أستيريكس في إسبانيا» من سلسلة الكتب الشهيرة، على ما أفادت دار «دانيال ماغن» للمزادات الأربعاء.

ويطرح في المزاد الذي سيكون مخصصا لسلسلة كتب «أستيريكس»، رسمان الأول أنجزه غو ناغاي ويعود إلى أحد كتب سلسلة «غولدوراك»، والثاني من سلسلة «أسترو بوي» رسمه أوسامو تيزوكا، ويبلغ السعر التقديري للعملين الملونين نحو 40 إلى 50 ألف يورو لكل منهما.

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أما الرسم الذي أنجزه أوديرزو بالحبر الهندي، فيراوح سعره التقديري بين 130 و150 ألف يورو، ويظهر فيه أستيريكس وأوبيليكس وهما يلتقيان ببيبي الذي يمثل طفلا أيبيريا خطفه الرومان ونقلوه إلى أرموريك قرب القرية الخيالية لسلسة القصص.

ويعود آخر رقم قياسي حققته عملية بيع لأحد أعمال أوديرزو، إلى غلاف كتاب «لو تور دو غول» الذي أنجزه الرسام بألوان الغواش والأحبار الملونة، والذي بيع العام 2017 لقاء 1.449 مليون يورو ضمنها التكاليف.