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نقابة الفنانين السوريين تنعي المخرج هشام شربتجي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 04:24 مساء
نقابة الفنانين السوريين تنعي المخرج هشام شربتجي
المخرج السوري هشام شربتجي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نعت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية المخرج هشام شربتجي، متقدمة بـ«خالص العزاء إلى الزميلة رشا شربتجي ولأسرة الفقيد والوسط الفني في هذا المصاب».

وتوفي، اليوم الثلاثاء، المخرج السوري هشام شربتجي، عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد معاناة مع طويلة مع المرض، وأعلن شادي شربتجي، نجل المخرج الراحل هشام شربتجي، موعد ومكان تلقي العزاء في العاصمة المصرية القاهرة، غدا الأربعاء، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين بعد صلاة المغرب.

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ووُلد شربتجي في 2 مارس سنة 1948 في العاصمة السورية دمشق، ولديه ولد وبنت، هما المخرج يزن شربتجي، والمخرجة السورية البارزة رشا شربتجي، ولُقب شربتجي بـ«شيخ الكار» باعتباره أحد رواد الإخراج الدرامي في سورية ولديه مكتبة من الأعمال التلفزيونية البارزة، مثل مسلسلات «مرايا» و«عيلة خمس نجوم» و«عيلة ست نجوم» و«عيلة سبع نجوم» و«يوميات مدير عام» و«أسرار المدينة» وغيرها من الأعمال التي نالت شعبية واسعة في سورية والعالم العربي عامة.

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