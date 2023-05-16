«زاد».. قصة رسام كاريكاتير يواجه الرئيس قيس سعيد بريشته

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، الضوء على رسام الكاريكاتير «زاد» وهو اسم مستعار الذي يعتبر أحد الأصوات المنتقدة بشراسة لما وصفته بـ«الديكتاتورية» في تونس.

وطلب هذا الرسام (44 عاما) خلال مقابلة مع «فرانس برس» في العاصمة التونسية عدم الكشف عن وجهه والاكتفاء بتصوير ظله ليبقي هويته سرا وهو يحرص على ذلك منذ العام 2007 حين كان ينشط في ظل نظام الرئيس الراحل الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وحينها كان طالبا وأنشأ موقعا على الإنترنت «Debatunisie.com» خاصا به «لمناقشة مواضيع تخص البيئة والتخطيط العمراني» في إطار مشروع عقاري ضخم حول منطقة البحيرة بالعاصمة من ملجأ لطيور النحام الوردي المهاجرة إلى منطقة سياحية. واتخذ من هذا الطير لاحقا رمزا لتوقيع أعماله في التدوينات والنصوص القصيرة والرسوم الكاريكاتيرية النقدية.

إخفاء الهوية «أمر لا مفر منه»

وقال «زاد» لـ«فرانس برس» إنه في ظل حكم بن علي «كان عدم الكشف عن الهوية ضرورة، ثم جاءت الثورة التي منحتني إمكانية ولو نظريا للكشف عن نفسي للجمهور، لكن كان هناك توجه إسلامي يهدد (...) في حين أنه وبالنسبة لرسام الكاريكاتير، يمثل الدين مجالا مثاليا للعمل».

اليوم، بعدما قام الرئيس قيس سعيد باحتكار السلطات في البلاد منذ يوليو2021، وسجن نحو عشرين معارضا لنظامه منذ بداية فبراير الماضي، «أصبح إخفاء الهوية أمرا لا مفر منه، لأن البعض يعتقلون بسبب آراء يعبرون عنها أحيانا حتى في موقع فيسبوك. فما بالك برسام كاريكاتير ينتقد الرئيس ليلا نهارا».

«زاد» يجد نفسه «صدفة» داخل عالم الكاريكاتير

يتنقل هذا الرسام بين فرنسا وتونس بحكم عمله كمهندس معماري ويتمنى أن يتمكن من التنقل والتعبير عن نفسه بحرية. وقلما تنشر أعماله في تونس إلا أن حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تلقى متابعة واسعة.

وجد «زاد» نفسه «صدفة» داخل عالم الكاريكاتير عندما تعرضت مدونته للرقابة من قبل نظام بن علي في العام 2008 و«عبر الرسوم، تمكنت من التحايل على الرقابة والوصول إلى جمهور لم يكن في الأساس مهتما بالسياسة».

وطور «زاد» من أسلوبه على مر السنين ونمت موهبته من خلال إقباله على القصص المصورة على غرار «إستيريكس» أو «لوكي لوك» وأصبح نقده «أكثر حدة وشراسة».

ينجز رسوما يظهر فيها سعيد وعلى رأسه شفاطة حمام «لتطهير تونس» أو يظهره وهو يلبس نعالا يطلق عليها التونسيون اسم «شلاكة». ويرى هذا الفنان أن السلطة الحالية في تونس «ديكتاتورية اتخذت منعطفا فاشيا» بفضل شبكات التواصل الاجتماعي التي يتداول فيها النشطاء «خطاب سعيد الداعي للكراهية والتمييز».

هل يفقد كل من يسكن القصر الرئاسي عقله؟

وانتقد الفنان عبر أعماله كل الرؤساء الذين مروا بقصر قرطاج منذ استقلال البلاد وخصهم برسوم تعكس نظرته لهم، حتى «الزعيم الأكبر» الحبيب بورقيبة الذي يعتبر أن «كل شيء بدأ معه، المحسوبية وغطرسة الطبقة السياسية».

ويرى «أنها لعنة، أتساءل ما إذا كان هناك شبح يسكن أقبية القصر (الرئاسي) في قرطاج، ما يجعل كل من يدخله يفقد عقله».

يؤكد الفنان أنه «لا يدعي» أن رسومه الكاريكاتيرية يمكن أن تغير من عقلية وطريقة تفكير الناس، لكنه يسعد لردود الفعل التي أثارتها أحدث أعماله المعنونة بالعربية وليس الفرنسية، رغم ورود عديد التهديدات والإهانات أيضا.

ويوضح أنه باستخدام العربية «عندي انطباع بأنني أضاعف بروز رسوماتي، وأصل إلى ناس لا تستهويهم أساسا فكرة الرسوم الكاريكاتيرية، كما أصل إلى جمهور جديد على غرار المراهقين الذين لا يميلون إلى (اللغة) الفرنسية».

تزيد رغبته في تجسيد أفكاره عبر الرسوم مع تواتر الأحداث في البلاد، ويقول: «عندما تكثر الأحداث كما في الوقت الراهن، أستيقظ أحيانا في الليل بفكرة وأسرع في إنجازها»، ويؤكد أنه رغم المخاطر، «أن تجد نفسك في دكتاتورية يعطيك شحنة أدرينالين الخوف تذكرني بعصر بن علي عندما كنا نلعب بالنار، وفي ذلك شيء من المتعة».