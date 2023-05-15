وفاة الأميركي دويل برانسون «عراب البوكر» في العالم عن 89 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 89 عاما الأميركي دويل برانسون، بطل العالم مرتين في لعبة البوكر والمعروف بلقب «عراب البوكر»، على ما أفادت عائلته أمس الأحد.

وكتبت العائلة في بيان نشره مدير أعمال برانسون عبر تويتر «نعلن ببالغ الأسى وفاة والدنا دويل برونسون»، مضيفة «كان مسيحيا وزوجا وأبا وجدا محبوبا»، ولم تشر العائلة إلى أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وكان برانسون فاز عشر مرات ببطولة «وورلد سيريز أوف بوكر» وأصبح بطلا عالميا لهذه اللعبة مرتين في 1976 و1977.

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وحقق الأميركي المولود في تكساس والذي غالبا ما كان يظهر مرتديا قبعة رعاة البقر، أكثر من ستة ملايين دولار كأرباح من البوكر.

وألف في العام 1979 «سوبر سيستم»، أحد أولى كتبه عن إستراتيجية البوكر وبات من أبرز المؤلفات في هذا المجال.

واعتبره منافسه دانيال نيغريانو أنه «أسطورة» في اللعب، وغرد «لن يكون هناك دويل برانسون آخر مطلقا»، مضيفا «إن كثيرين سيفتقدون عراب البوكر».

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ونشر الممثل جيمس وود بدوره صورة تجمعه ببرانسون عبر تويتر، وكتب «إن الخبر مفجع. دويل برانسون، أهم لاعب بوكر في كل العصور، صرف عملاته الخاصة».

وأُضيف اسم دويل برانسون إلى قاعة مشاهير البوكر الأميركية في العام 1988.