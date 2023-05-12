بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وسط ديكور مستقبلي الطابع، وبأزياء ضخمة وأمام جمهور شديد الانسجام، أحيت النجمة الأميركية بيونسيه، عرضاً كبيراً في ستوكهولم مساء الأربعاء، استهلت به جولة حفلات فردية واسعة هي الأولى لها منذ سبع سنوات، وتستمر أربعة أشهر.

وقدمت «كوين بي»، طوال أكثر من ثلاث ساعات عرضاً تعددت مشاهده المميزة، فظهرت مثلاً على مركبة قمرية أو على حصان ماسيّ حلقت به فوق الجمهور، أو أطلت بهيئة مذيعة نشرة أخبار تلفزيونية، في حفلة هي الأولى ضمن جولة تحمل عنوان «رينيسنس وورلد تور»، يُتوقَع أن تتجاوز إيراداتها ملياري دولار، بحسب وكالة «فرانس برس».

معجبون من الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي

وقالت شاين باركي (31 عاماً)، وهي مقدّمة برامج إذاعية إيرلندية لوكالة «فرانس برس»، «أنا عاجزة عن الكلام، لقد كان عرضاً مذهلاً وغير عادي».

ولاحظت الشابة لدى خروجها من الحفلة أن بيونسيه «لم تروج سلفاً لألبومها، لذلك كان ثمة قدر كبير من الترقّب لما ستقدمه».

وحضر الحفلة في ستوكهولم معجبون كثر من الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي، بينهم عدد كبير من الولايات المتحدة ولكن أيضاً من البرازيل، ليكونوا أول من يستمتع بالعرض الضخم، أحد أبرز الأحداث الفنية المنتظرة خلال السنة الجارية.

وخاطبت بيونسيه الجمهور المحتشد في الملعب، والذي قُدر بنحو 60 ألفاً «أودّ فقط أن أقول لكم: أنتم تجعلونني في غاية السعادة».

وقالت وسط هتافات الحشد «أرى وجوهاً مألوفة للأشخاص الذين سافروا من مسافة بعيدة جداً، لمشاهدة العرض الأول الليلة».

وعلّق عبد إبراهيم (30 عاماً) الذي أتى من لندن، ويملك تذاكر لحفلات النجمة في لندن وبرشلونة وميامي «لقد رأيت بيونسيه منذ حفلتها الأولى (...) وهي تقدّم مجدداً مستوىَ عالياً جداً. إنه لأمر مذهل».

وقبل ساعات من إطلالة مغنية فرقة «ديستنيز تشايلد» السابقة على خشبة ملعب «فريندز أرينا» الكبير في ستوكهولم، راح مئات المعجبين المتشوقين لمشاهدتها يمررون الوقت الطويل بالغناء والرقص في طوابير الانتظار، مرتدين قبعات رعاة البقر وأحجار الراين التي يتكون منها الزي الجديد لنجمتهم.

وقال كشر بلوم (36 عاما) من ريغا (لاتفيا) لوكالة «فرانس برس»، «إنها الملكة ولهذا نحن هنا».

وأُعلِن عن الجولة في فبراير الماضي، وهي أول مجموعة حفلات فردية لبيونسيه نولز منذ عام 2016، إذ حالت جائحة كوفيد لمدة طويلة دون إقامة حفلات جماهيرية.

بيونسيه تدخل تاريخ جوائز غرامي

ولاحظ البرازيلي غابريال كارديل (27 عاماً) الذي حضر خصيصاً إلى ستوكهولم أن بيونسيه «لم تغنّ منذ مدة طويلة، وهذه حفلتها الأولى»، ونظراً للطلب الكبير على حضور حفلة العاصمة السويدية، أضيفت واحدة ثانية الخميس، قبل أن تطلّ النجمة في نهاية هذا الأسبوع في بروكسيل.

أما في فرنسا، فتقدّم حفلة واحدة في باريس في 26 مايو، ثم في مرسيليا في 11 يونيو، وتشمل الجولة حتى الآن 57 حفلة في نحو 40 مدينة.

وفي فبراير الماضي، دخلت بيونسيه تاريخ جوائز غرامي المعادلة موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية، عندما أصبحت أكثر الفنانين فوزاً بها على الإطلاق، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي.

لكنّ زوجة مغني الراب جاي زي أخفقت مجدداً في الفوز بجائزة أفضل ألبوم التي ذهبت إلى مغني البوب البريطاني هاري ستايلز.

ويضم ألبومها الجديد «رينيسنس» (النهضة)، وهو السابع لها، 16 أغنية.

وتوقعت مجلة «فوربس» أن تصل عائدات جولة «رينيسنس وورلد تور»، إلى 2,4 مليار دولار لكن الحد الأدنى لا يتجاوز 275 مليون دولار.