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إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 11:55 صباحا
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
رجل ينظر إلى إحدى القطع الأثرية في متحف الموصل في العراق، 11 مايو 2023، (ا ف ب)
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أعلن متحف الموصل في شمال العراق إطلاق «آخر أعمال الترميم» بانتظار إعادة افتتاحه في صيف العام 2026، بعدما تعرض للنهب والتدمير على يد عناصر تنظيم «داعش».

وبدعم من متحف اللوفر في باريس والصندوق العالمي للآثار والتراث، افتتح متحف الموصل الخميس، معرضا موقتا يستعرض تاريخه والخطط المقررة للترميم، عبر لوحات تفسيرية وصور، وفقا لمراسل وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية ليث مجيد، في مؤتمر صحفي خلال حفل الافتتاح «نحتفل اليوم في رحاب أم الربيعين العزيزة لنطلق مشروع تأهيل متحف الموصل الحضاري».

وأضاف «هذا المتحف الذي كان إحدى أيقونات متاحف العراق، تعرض إلى هجمة بربرية عمياء من عصابات حاربت الحضارة والتراث والأصالة وسلبت وحطمت الآثار بحقد أعمى».

المرحلة الأخيرة من إعادة الإعمار
وقال من جهته مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، خير الدين أحمد ناصر، إلى وكالة «فرانس برس» إن هذه «المرحلة الثانية والأخيرة» من إعادة إعمار متحف الموصل الحضاري، التي ستشمل إعادة إعمار وتأهيل المبنى بشكل كامل.

- متحف الموصل يستضيف معرضًا رغم إغلاقه

ودمّر عناصر «داعش» آثاراً وتماثيل قديمة كان يضمّها المتحف، تعود إلى تاريخ حضارات بلاد ما بين النهرين، ونشروا في فبراير العام 2015 مقاطع فيديو تظهر عملية التدمير.

ومنذ نحو عامين، يعمل مرممون من متحف اللوفر إلى جانب نظرائهم العراقيين على إعادة ترميم تلك الآثار التي تعود إلى أكثر من 2500 عام، بتمويل من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألِف»، من بينها، أسد نمرود المجنّح الذي يعدّ أحد رموز الإمبراطورية الآشورية، فضلاً عن ثورين مجنحين، وقاعدة الملك آشور ناصربال الثاني، ويفترض أن تنتهي أعمال الترميم مطلع العام 2025، وفق المسؤولة عن قسم الآثار الشرقية في اللوفر باربارا كوتورو.

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