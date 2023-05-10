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بالصور: «ذاكرة المدينة» تزين المؤتمر الدولي لكلية الفنون والعمارة درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 06:17 مساء
بالصور: «ذاكرة المدينة» تزين المؤتمر الدولي لكلية الفنون والعمارة درنة
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة)
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ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الفنون والعمارة جامعة درنة، جرى تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. 

حيث وثق الفنان فتح الله بوعزة بكاميرته عددًا من معالم مدينة درنة مثل وكالة الطرابلسي «الخرازة» والبياصة الحمراء وسوق الظلام، والجامع العتيق «الكبير» وجامع السنوسية والشلال وغيرهما من أزقة ومباني المدينة القديمة.

وافتتح معرض «ذاكرة المدينة القديمة درنة» بكلية الفنون والعمارة درنة أمس الثلاثاء بمقر كلية التربية بجامعة درنة بوسط المدينة بحضور عدد من الفنانين والمهتمين والمثقفين والأدباء والكتاب والأكاديميين الليبيين.

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وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الفنون والعمارة بجامعة درنة تحت شعار «العمارة المحلية التقليدية الواقع والتحديات» بمشاركة عدد من  الأكاديميين والمختصين من ليبيا والجزائر والبوسنة والهرسك وبريطانيا.

معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة)
معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة)
الدكتور فتح الله بوعزة يتوسط فريق عمل المؤتمر الدولي الأول لكلية الفنون والعمارة. (جامعة درنة)
الدكتور فتح الله بوعزة يتوسط فريق عمل المؤتمر الدولي الأول لكلية الفنون والعمارة. (جامعة درنة)
الملصق الإعلاني لمعرض «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة).
الملصق الإعلاني لمعرض «ذاكرة المدينة القديمة درنة» للدكتور فتح الله بوعزة. (جامعة درنة).
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